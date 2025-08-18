এশিয়া কাপের আগে সুখবর পেল ভারত

এশিয়া কাপের আগে সুখবর পেল ভারত
ইনজুরির কারণে অনেকদিন মাঠের বাইরে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের মাস্টারক্লাস ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। এশিয়া কাপের আগে ফিট হয়ে উঠেছেন ডানহাতি ব্যাটার।
ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অব এক্সেলেন্সে ফিটনেস টেস্ট সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন সূর্যকুমার। যে কাণে তাকে খেলার ছাড়পত্রও দেওয়া হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, সূর্যকুমারকে অধিনায়ক করেই এশিয়া কাপ খেলতে যেতে পারে ভারত। কেননা অস্ত্রোপচারের পর ফিটনেস টেস্টে সব শর্তই পূরণ করেছেন সূর্যকুমার। ফলে ভারতের স্কোয়াডে তার উপস্থিতি দারুণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
আগামী ৯ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া কাপের এবারের আসর। আর আমিরাতের কন্ডিশন বিবেচনায় সূর্যকুমারকে একজন আদর্শ ব্যাটার বলা যায়।
আগামী ১৯ আগস্ট মুম্বাইয়ে এশিয়া কাপ স্কোয়াড বাছাই সভায় সূর্যকুমার নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগারকারের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
আইপিএল ২০২৫ আসর শেষ হওয়ার পর থেকেই মাঠের বাইরে ছিলেন সূর্যকুমার। ওই আসরে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ৭১৭ রান করেন তিনি এবং শচিন টেন্ডুলকারের পর দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে এক মৌসুমে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়ে ৬০০ রানের বেশি করার কৃতিত্ব দেখান। তার ব্যাটিংয়ের ওপর ভর করেই মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স প্লে-অফে পৌঁছেছিল, আর মৌসুমের অন্যতম সেরা রানস্কোরারও হন তিনি।
আইপিএলের পর জার্মানির মিউনিখে তলপেটের স্পোর্টস হার্নিয়ার অস্ত্রোপচার করান সূর্যকুমার। এরপর ভারতে ফিরে বিসিসিআই সেন্টার অব এক্সেলেন্সে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে ব্যাটিং ও ফিটনেস ট্রেনিংয়ে ফেরেন।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এশিয়া কাপ ২০২৫ শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান বনাম হংকং ম্যাচ দিয়ে।
মোট আটটি দল দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। গ্রুপ ‘এ’-তে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে আছে স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমান। গ্রুপ ‘বি’-তে রয়েছে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও হংকং।
