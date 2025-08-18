এশিয়া কাপে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই জাকের আলীর

এশিয়া কাপে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই জাকের আলীর
আগামী ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে এশিয়া কাপ-২০২৫। মহাদেশীয় এই টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে প্রস্তুতিতে ব্যাপক তোড়জোড় চালাচ্ছে বাংলাদেশ। ক্রিকেটারদের মানোন্নয়নের জন্য পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান উডকে নিয়োগ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এরইমধ্যে কয়েকদিন জাতীয় দলের ক্রিকেটাদের সঙ্গে কাজও শুরু করেছেন তিনি।
পাওয়ার হিটিং কোচের কাজ নিয়ে নানা আলোচনা হচ্ছিলো গেল কয়েকদিন। উডের কোচিংয়ে ক্রিকেটারদের উন্নতি কতটা হবে, সত্যিই সত্যিই দলের জন্য এটি উপকারী হবে কিনা এমন অনেক প্রশ্ন ছিল ভক্তদের মনে।
আজ সোমবার সংবাদ সম্মেলনে এসে উডের সঙ্গে কাজ নিয়ে কথা বলেছেন মিডলঅর্ডার জাকের আলী অনিক।
উইকেটরক্ষক এই ব্যাটারকে প্রশ্ন করা হয়, উড আসার পর তার নিজের পাওয়ার হিটিংয়ে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে বা কতটুকু আসলে তার কাছ থেকে নিতে পেরেছেন?
জবাবে জাকের আলী বলেন, ‘পরিবর্তনগুলো তো এত সহজে ম্যাচ ছাড়া পরিমাপ করতে পারবেন না। যেহেতু দুই-তিন দিনই হলো, স্কিলে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ হয়েছে। এই স্কিলগুলোই আবার সামনে সিলেটে (নেদারল্যান্ডস সিরিজের সময়) নেট হবে, ওইখানে আরও ভিন্ন কিছু হবে। তো এত তাড়াতাড়ি মন্তব্য করাটা ঠিক হবে না যে কী উন্নতি হয়ে গেল। আমার মনে হয় আরেকটু সময় লাগবে। আমাদেরকে যে কাজগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো করার চেষ্টা করছি। সুতরাং এই সুইং প্র্যাকটিসগুলো কিংবা ভিন্ন কৌশলগুলো এগুলা অবশ্যই কাজে আসবে।’
জাকের আলী বেশিরভাগ সময়ই লোওয়ার মিডলঅর্ডারে খেলেন, যাকে বলা স্লগ ওভার। এ সময় দ্রুত রান তোলার দরকার হয়। উইকেটকিপার ব্যাটারকে প্রশ্ন করা হয়, এশিয়া কাপকে সামনে রেখে স্লগ ওভারে উন্নতির জন্য তিনি কোনো কাজ করেছেন কিনা।
২৭ বছর বয়সী ব্যাটার বলেন, ‘ওই সব জায়গায় তো আমরা এরকম অনুশীলন করছি, সেটি চলমান রয়েছে। স্লগ এমন একটা জায়গা, সব সময় কিছু সময় হবে, কিছু সময় হবে না। টপ অর্ডাররা ভালো খেললে স্লগে এত লাগে না আবার... তো এটা মেনেই করেই চলতে হবে। তো আমরা ওই রকমভাবে কাজ করছি। এভাবেই আগাচ্ছি।’
জাকের আলীর কাজে জানতে চাওয়া হয় এশিয়া কাপে তার কোনো লক্ষ্য আছে কিনা।
জবাবে তিনি বলেন, ‘সাধারণত আমি কোনো লক্ষ্য ঠিক করি না। কারণ টি-টোয়েন্টিতে আমার ব্যাটিংটা অনেক সময় পরিবর্তন হয়ে যায়। কখনো আগে যেতে হয়...। তো আসলে ওই রকম লক্ষ্য নির্দিষ্ট করাটা খুব কঠিন হয়ে যায়। লক্ষ্য থাকে, যে ম্যাচে যে পজিশনে যাবো, যদি পাঁচে ব্যাটিং করি একটু বড় রান করার, আর যদি সাতে কিংবা ছয়ে ব্যাটিং করি, তখন যত কম বলে যত বেশি রান করা যায়... এরকমই। এর চেয়ে বেশি লক্ষ্য ঠিক আমার জন্য পসিবল হয় না আসলে।’
এশিয়া কাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ হংকংয়ে বিপক্ষে ১১ সেপ্টেম্বর। টাইগারদের গ্রুপে অন্য দুটি দল হলো আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।
এমএইচ/জেআইএম