ইংল্যান্ডে বীরত্ব দেখিয়েও ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ছেন সিরাজ

ইংল্যান্ডে বীরত্ব দেখিয়েও ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ছেন সিরাজ
মোহাম্মদ সিরাজের বীরত্বপূর্ণ বোলিংয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার টেস্ট সিরিজ ২-২ ড্র করেছিল ভারত। যেই ড্র-কে ভারতীয়রা মনে করছে সিরিজ জয়ের মতোই। পাঁচ ম্যাচ সিরিজের শেষ ম্যাচে প্রায়ই হেরেই যাওয়া ভারতকে অবিশ্বাস্যভাবে জিতিয়ে সমতা ফিরিয়েছিলেন সিরাজ।
অথচ এমন দারুণ পারফরম্যান্স করেও দলে নিজের জায়গা নিরাপদ রাখতে পারছেন না ডানহাতি পেসার। ক্রিকেটবিষয়ক সংবাদমাধ্যম ‘ক্রিকবাজ’ এক প্রতিবেদনে বলেছে, এশিয়া কাপ ২০২৫-এর জন্য ভারতীয় দলের স্কোয়াডে জায়গা নাও পেতে পারেন সিরাজ।
প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, জাসপ্রিত বুমরাহ ও অর্শদীপ সিং নিশ্চিতভাবে দলে থাকায় সিরাজের জায়গা পাওয়া কঠিন হবে। এছাড়া তৃতীয় পেসার হিসেবে হর্ষিত রানা বা প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।
এছাড়া হার্দিক পান্ডিয়াও পেস আক্রমণে শক্তি যোগ করবেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ডানহাতি পেসারই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষ ওভার বল করে দলের জয় নিশ্চিত করেছিলেন।
আগামী ৯ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া কাপের ১৭তম আসর। ভারতের প্রথম ম্যাচ স্বাগতিক আরব আমিরাতের বিপক্ষে, ১০ সেপ্টেম্বর। আর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১৪ সেপ্টেম্বর, দুবাইয়ে।
