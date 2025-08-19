প্রথম ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টস হেরে ব্যাট করছে দক্ষিণ আফ্রিকা
টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে আজ মঙ্গলবার শুরু হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার ওয়ানডে সিরিজ। তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে এদিন টস জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। টস জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মিচেল মার্শ।
এই প্রতিবেদন লেখার সময় দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ ৭ ওভারের খেলা শেষে বিনা উইকেটে ৩২ রান। এইডেন মার্করাম ২০ আর রায়ান রিকেল্টন ১১ রানে অপরাজিত।
এর আগে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-১ ব্যবধানে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া।
দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ:
এইডেন মার্করাম, রায়ান রিকেলটন (উইকেটরক্ষক), টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), ম্যাথিউ ব্রিটজকে, ট্রিস্টান স্টাবস, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, উইয়ান মুল্ডার, কেশব মহারাজ, প্রেনেলান সুব্রায়েন, নান্দ্রে বার্গার, লুঙ্গি এনগিদি
অস্ট্রেলিয়া একাদশ
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), ট্র্যাভিস হেড, মার্নাস লাবুশেন, ক্যামেরন গ্রিন, জশ ইঙ্গলিস (উইকেটরক্ষক), অ্যালেক্স কেরে, অ্যারন হার্ডি, বেন ডোয়ারশুস, নাথান এলিস, অ্যাডাম জাম্পা, জশ হ্যাজেলউড
