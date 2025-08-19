কেন্দ্রীয় চুক্তি ঘোষণা, ‘এ’ ক্যাটাগরির যোগ্য কাউকে পেল না পিসিবি

কেন্দ্রীয় চুক্তি ঘোষণা, ‘এ’ ক্যাটাগরির যোগ্য কাউকে পেল না পিসিবি
২০২৫-২০২৬ মৌসুমের জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তি ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। আজ মঙ্গলবার ঘোষিত এই চুক্তিতে জায়গা পেয়েছেন ৩০ জন ক্রিকেটার। আগের মৌসুমে এ সংখ্যা ছিল ২৭। অর্থাৎ তিনজন ক্রিকেটার বাড়ানো হয়েছে।
নতুন মৌসুমের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে কোনো খেলোয়াড়কে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাখা হয়নি। সমান ১০ জন করে বি, সি ও ডি- ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে ক্রিকেটারদের।
আগের মৌসুমের চুক্তিতে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে ছিলেন বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। নতুন চুক্তিতে তাদের দুজনকে অবনমন করিয়ে বি ক্যাটাগরিতে যু্ক্ত করা হয়েছে। পিসিবির মত, এ ক্যাটাগরিতে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন তারা। এমনকি নতুন কাউকেও এই ক্যাটাগরিতে যুক্ত হওয়ার যোগ্য মনে করেনি সংস্থাটি।
এবারই প্রথম ১২ জন নতুন খেলোয়াড় একসঙ্গে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে উঠে এসেছেন। নতুনদের মধ্যে আছেন- আহমেদ দানিয়াল, ফাহিম আশরাফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, হুসাইন তালাত, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ আব্বাস, মোহাম্মদ হারিস, মোহাম্মদ নওয়াজ, সাহিবজাদা ফারহান, সালমান মির্জা ও সুফিয়ান মকিম। এই তালিকা নতুন প্রতিভার উত্থানকে প্রতিফলিত করছে।
গত মৌসুমে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণে পাঁচজন খেলোয়াড় পদোন্নতি পেয়েছেন। তারা হলেন- আবরার আহমেদ, হারিস রউফ, সাইম আইয়ুব, সালমান আলি আগা ও শাদাব খান। তারা ক্যাটাগরি সি থেকে উন্নীত হয়ে ক্যাটাগরি বি-তে গেছেন।
৯ জন খেলোয়াড় তাদের আগের অবস্থান ধরে রেখেছেন। এর মধ্যে আছেন আব্দুল্লাহ শফিক (ক্যাটাগরি সি), খুররম শাহজাদ, মোহাম্মদ আব্বাস আফ্রিদি ও মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র (ক্যাটাগরি ডি)। একইভাবে নোমান আলি, সাজিদ খান ও সৌদ শাকিল রয়েছেন ক্যাটাগরি সি-তে এবং শাহিন শাহ আফ্রিদি আছেন ক্যাটাগরি বি-তে।
উল্লেখযোগ্যভাবে, গত বছরের আটজন খেলোয়াড় এবার চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন। তারা হলেন- আমির জামাল, হাসিবুল্লাহ, কামরান গুলাম, মির হামজা, মোহাম্মদ আলি, মোহাম্মদ হুরায়রা, মুহাম্মদ ইরফান খান ও উসমান খান। এদের সবাই আগের চুক্তিতে ক্যাটাগরি ডি-তে ছিলেন।
২০২৫-২৬ মৌসুমের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত খেলোয়াড়দের তালিকা-
ক্যাটাগরি বি: আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফখর জামান, হারিস রউফ, হাসান আলি, মোহাম্মদ রিজওয়ান, সাইম আইয়ুব, সালমান আলি আগা, শাদাব খান ও শাহিন শাহ আফ্রিদি।
ক্যাটাগরি সি: আব্দুল্লাহ শফিক, ফাহিম আশরাফ, হাসান নওয়াজ, মোহাম্মদ হারিস, মোহাম্মদ নওয়াজ, নাসিম শাহ, নোমান আলি, সাহিবজাদা ফারহান, সাজিদ খান ও সৌদ শাকিল।
ক্যাটাগরি ডি: আহমেদ দানিয়াল, হুসাইন তালাত, খুররম শাহজাদ, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ আব্বাস, মোহাম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জা, শান মাসুদ ও সুফিয়ান মকিম।
এমএইচ/এমএস