অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন রাবাদা

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন রাবাদা
গোড়ালির ইনজুরির কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার কাগিসো রাবাদা।আজ মঙ্গলবার সিরিজের প্রথম ওয়ানডের আগ মুহূর্তে তাকে পুরো সিরিজ থেকে বাদ দেওয়া হয়।
৩০ বছর বয়সী রাবাদা গতকাল সোমবার পায়ে স্ক্যান করান। সেখানে ইনজুরির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অস্ট্রেলিয়ায় থেকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন প্রোটিয়া পেসার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মেডিকেল টিমের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নেবেন।
রাবাদার পরিবর্তে কুয়েনা মাফাকা দক্ষিণ আফ্রিকার দলে ডাক পেয়েছেন। এর আগে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হয়েছিলেন মাফাকা।
বাম হাতের আঙুলে অস্ত্রোপচারের পর এখনো পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন আরেক পেসার মার্কো জানসেন। তবে মূল পেসাররা দলে না থাকলেও ঘাটতি বুঝতে দিচ্ছেন না নান্দ্রে বার্গার, লুঙ্গি এনগিদি ও মাফাকা।
এছাড়া দলে পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে করবিন বোশ ও উইয়ান মুল্ডার রয়েছেন। স্পিন বিভাগে আছেন কেশব মহারাজ, সেনুরান মুথুসামি এবং প্রেনেলান সুব্রায়েন।
মঙ্গলবার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ হচ্ছে কেয়ার্নসের কাজালিস স্টেডিয়ামে। সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ম্যাকের গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ এরিনায়। এর আগে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া।
