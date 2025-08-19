অস্ট্রেলিয়াকে দুইশর আগে গুটিয়ে বড় জয় দক্ষিণ আফ্রিকার

অস্ট্রেলিয়াকে দুইশর আগে গুটিয়ে বড় জয় দক্ষিণ আফ্রিকার
ওয়ানডে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো পাঁচ উইকেট শিকার। কেশভ মহারাজের ঘূর্ণিতে দুইশর আগেই গুটিয়ে গেলো স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া। ৯৮ রানের বড় জয় পেলো দক্ষিণ আফ্রিকা।
কেয়ার্নসে প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ২৯৬ রানের সংগ্রহ দাঁড় করিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকাকে। জবাবে ৪০.৫ ওভারে ১৯৮ রানেই থেমেছে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। এই জয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যধানে এগিয়ে গেছে প্রোটিয়ারা।
টস জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। টপ অর্ডারের দারুণ ব্যাটিংয়ে বড় সংগ্রহের ভিত পেয়ে যায় প্রোটিয়ারা। ওপেনার এইডেন মার্করাম ৮১ বলে ৮২, রায়ান রিকেলটন ৪৩ বলে ৩৩, অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা ৭৪ বলে ৬৫ আর ম্যাথিউ ব্রিটজকে ৫৬ বলে ৫৭ রান করেন।
শেষদিকে দারুণ বোলিংয়ে লড়াইয়ে ফিরেছিল অস্ট্রেলিয়া। ফলে শেষ ১০ ওভারে ৭৩ রান তুলতে ৫ উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। উইয়ান মুল্ডার ২৬ বলে ৩১ রানে অপরাজিত থাকেন।
৫৭ রানে ৪টি উইকেট নেন পার্টটাইম স্পিনার ট্রাভিস হেড।
জবাবে ওপেনার ও অধিনায়ক মিচেল মার্শ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার আর কোনো ব্যাটার দাঁড়াতে পারেননি। ৮৯ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে অসিরা। অষ্টম থেকে ১৭তম ওভারের মধ্যে ২৯ রানের বিনিময়ে এই ৬টি উইকেট তুলে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।
তিন থেকে সাত নম্বর ব্যাটার শিকার হন মহারাজের। মার্নাস লাবুশেন ১, ক্যামেরন গ্রিন ৩, জস ইংলিশ ৫, অ্যালেক্স ক্যারে ০ আর অ্যারন হার্ডিকে ৪ রানে ফেরান এই বাঁহাতি স্পিনার।
সতীর্থদের এই ব্যর্থতার মধ্যে বলতে গেলে একাই লড়েছেন অধিনায়ক মার্শ। ১২ রানের জন্য ক্যারিয়ারের চতুর্থ ওয়ানডে সেঞ্চুরি পাননি ডানহাতি এই ব্যাটার। ৮৮ করে ফেরেন তিনি।
কেশভ মহারাজ ৩৫ রানে শিকার করেন ৫টি উইকেট। ২টি করে উইকেট নান্দ্রে বার্গার আর লুঙ্গি এনগিদির।
এমএমআর