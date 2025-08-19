অস্ট্রেলিয়ার নর্দান টেরিটরিকে হারালেন সোহান-হাসান মাহমুদরা

অস্ট্রেলিয়ার নর্দান টেরিটরিকে হারালেন সোহান-হাসান মাহমুদরা
টপ এন্ড টি-টেয়েন্টি সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার নর্দার্ন টেরিটরি স্ট্রাইককে হারালো বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ডারউইনে নুরুল হাসান সোহানের দল জিতেছে ২২ রানে। চতুর্থ ম্যাচে এটি তাদের দ্বিতীয় জয়।
টস জিতে বাংলাদেশকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিল নর্দার্ন। ৪ উইকেটে ১৭২ রান তোলেন সোহানরা। জবাবে ৭ উইকেটে ১৫০ রানের বেশি করতে পারেনি নর্দার্ন টেরিটরি।
শেষ ৬ ওভারে ৫৯ রান দরকার ছিল নর্দার্নের। হাতে ছিল ৬ উইকেট। সেখান থেকে রাকিবুল হাসান-হাসান মাহমুদরা দারুণ নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে স্বাগতিকদের কোণঠাসা করে দেন। ১৮তম ওভারে হাসান মাহমুদ ৩ আর শেষ ওভারে দেন মাত্র ৬ রান।
নর্দানের কনর কারল ৩০ বলে ৪৩ আর জর্ডান সিল্ক ৪১ বলে খেলেন ৪৮ রানের ইনিংস।
হাসান মাহমুদ ২৩ রানে ২টি, তোফায়েল আহমেদ ২৬ আর রাকিবুল হাসান ২২ রানে শিকার করেন ২টি করে উইকেট।
এর আগে নাইম শেখ আর জিসান আলমের উদ্বোধনী জুটিতে উড়ন্ত সূচনা পেয়েছিল বাংলাদেশ ‘এ’। ২১ বলে তারা বোর্ডে তুলে দেন ৫৫ রান। নাইম ১১ বলে ২৫, জিসান ২৩ বলে করেন ৩০ রান।
সাইফ হাসান ৩ রানে ফিরলেও এরপর আফিফ হোসেন, নুরুল হাসান সোহান আর ইয়াসির আলী দলকে টেনে নিয়েছেন। আফিফ ৪০ বলে করেন অপরাজিত ৪১ রান।
সোহান ২৩ বলে ৫ বাউন্ডারি আর ১ ছক্কায় ৩৫ এবং ইয়াসির ১৩ বলে ২ চার আর ১ ছক্কায় খেলেন ২২ রানের ইনিংস।
এমএমআর