বিপিএলে স্পট ফিক্সিংয়ের অভিযোগ, যা বললেন বিসিবি সভাপতি

বিপিএলে স্পট ফিক্সিংয়ের অভিযোগ, যা বললেন বিসিবি সভাপতি
বিপিএলে নাকি স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে। কারো নাম উল্লেখ না থাকলেও একাধিক সাবেক জাতীয় ক্রিকেটারের দিকে সন্দেহের তীর।
বিসিবির দুর্নীতি দমন সংস্থা ‘আকু’র তদন্ত প্রতিবেদনে নাকি এমন তথ্যই উঠে এসেছে। একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত অমন খবরে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে গোটা ক্রিকেট পাড়ায়।
সত্যিই কি বিপিএলে স্পট ফিক্সিংয়ের গন্ধ পেয়েছে বিসিবি দুর্নীতি দমন সংস্থা? ‘আকু’র প্রতিবেদন কি বোর্ডে জমা পড়েছে? যাদের দিকে সন্দেহের তীর , তাদের ব্যাপারে বোর্ড কী ভাবছে, কী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে?
মঙ্গলবার হোটেল প্যান প্যাসিফিকে জাতীয় দলের ক্রিকেটার, কোচিং-সাপোর্টিং স্টাফ ও বিসিবি দুর্নীতি দমন সংস্থার নব নিযুক্ত পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শালের সাথে বৈঠক শেষে এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বিসিবি প্রধান আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিবেদন আসেনি। প্রতিবেদন আসার কথা রয়েছে সামনের সপ্তাহে। আসার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিবো। আমাদের ছেলেরা-মেয়েরা যারা ক্রিকেট খেলে, সেই খেলাটাকে রক্ষা করার জন্য আমরা অ্যালেক্স মার্শালকে নিয়ে শতভাগ শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করব। সেটা আমাদের প্রধান লক্ষ্য।’
বুলবুল যোগ করেন, ‘চার্টারে ক্রিকেট ইনটিগ্রিটি এডুকেশন রাখা হয়েছে। সারাদেশে যারা ক্রিকেট খেলে এবং খেলার সঙ্গে যারা যুক্ত; তাদের এডুকেশনের জন্য এটা করা হয়েছে। তারা তখন জানতে পারবেন বাংলাদেশের আইন, ইসলামিক আইন, ধর্মীয় আইন, মূল্যবোধ সম্পর্কে। সবমিলিয়ে আমরা চেষ্টা করবো এই খেলাটাকে আরও কীভাবে সুন্দর করে রক্ষা করা যায়।’
