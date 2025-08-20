  2. খেলাধুলা

আজ থেকে সিলেটে শুরু টাইগারদের অনুশীলন

প্রকাশিত: ০২:৪৬ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
সামনে এশিয়া কাপ। তার আগে নেদারল্যান্ডস সিরিজ। এই দুই মিশনকে সামনে রেখে মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৬ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত অনুশীলনপর্ব সেরেছে বাংলাদেশ দল।

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিরিজ শুরু ৩০ আগস্ট। সিরিজটি হবে সিলেটে। গতকাল (মঙ্গলবার) রাতে সিলেটে পৌঁছেছে টাইগাররা। আজ থেকে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ধাপের অনুশীলন, যা চলবে আগামী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত।

জাতীয় দলের এই ক্যাম্পে থাকছেন ২১ জন ক্রিকেটার। আগামী ২৪ এবং ২৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচ সিনারিও। এরপর ২৬ তারিখ দুই ভাগে ভাগ হয়ে ক্যাম্পের ক্রিকেটাররা একটি ম্যাচ অনুশীলন ম্যাচ খেলবে। অবশ্য ক্যাম্পের বাইরে থেকেও ৬-৭ জন ক্রিকেটার থাকার কথা রয়েছে। পরবর্তীতে নেদারল্যান্ডস সিরিজের দল ঘোষণা হলে সিলেট ছাড়বেন বাকি ক্রিকেটাররা।

২৪ আগস্ট নেদারল্যান্ডস দল আসবে বাংলাদেশে। ৩০ আগস্ট তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ। পরের দুই ম্যাচ ১ এবং ৩ সেপ্টেম্বর। ধারণা করা হচ্ছে, দুই-তিনদিনের মধ্যে দল ঘোষণা করা হবে।

