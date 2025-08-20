ওয়ানডেতে র্যাংকিংয়ের রাজা এখন দক্ষিণ আফ্রিকার মাহারাজ
একদিন আগেই কেয়ার্নসে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বল হাতে মায়াবী ঘূর্ণি তৈরি করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কেশভ মাহারাজ। ৩৩ রানে ৫ উইকেট নিয়ে একাই ধ্বস নামিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ানদের ব্যাটিং লাইনআপে।
এরপরদিনই তিনি শুনলেন সুসংবাদ। হারানো সিংহাসন পূনরুদ্ধার হলো কেশভ মাহারাজের। আবারও তিনি ফিরে এলেন আইসিসি র্যাংকিংয়ে ওয়ানডে বোলারদের তালিকার শীর্ষে।
আইসিসির হালনাগাদ করা র্যাংকিংয়ে দেখা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কার স্পিনার মহেশ থিকসানা এবং ভারতের কুলদীপ যাদবের (তৃতীয়) চেয়ে দুই ধাপ এগিয়ে এই বাঁ-হাতি বোলার।
৩৫ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ স্পিনারের ৩৩ রানে ৫ উইকেট নেয়ার ফলেই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৯৮ রানের বিশাল জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। আর এই পারফরম্যান্সই তাকে র্যাংকিংয়ের শীর্ষে ফেরাতে সাহায্য করেছিল।
এর আগে প্রথমবার মাহারাজ ওয়ানডে বোলারদের র্যাংকিংয়ের শীর্ষে উঠেছিলেন ২০২৩ সালের নভেম্বরে ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ সিরাজকে পেছনে ফেলে। এরপর থেকে প্রোটিয়া এই স্পিনার র্যাংকিংয়ের সেরা ৫ এর মধ্যে নিজের স্থান ধরে রেখেছেন।
শুধু কেশভ মাহারাজই (Keshav Maharaj) নন, র্যাংকিংয়ে এগিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞ জুটি এইডেন মার্করাম (চার ধাপ এগিয়ে ২১ নম্বর স্থানে) এবং টেম্বা বাভুমা (পাঁচ ধাপ এগিয়ে ২৩ নম্বরে)। দু’জনই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চলমান সিরিজের প্রথম ম্যাচে অর্ধশতকের পর ওয়ানডে ব্যাটারদের সর্বশেষ তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন।
অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মিচেল মার্শ ৮৮ রানের দুর্দান্ত একটি ইনিংস খেলেও দলের পারজয় রোধ করতে পারেননি। তবে এ ইনিংস দিয়ে ছয় ধাপ এগিয়ে ওয়ানডে ব্যাটারদের সর্বশেষ র্যাংকিংয়ে ৪৮তম স্থানে উঠে এসেছেন। অন্যদিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের হার্ড-হিটার শাই হোপ দুই ধাপ এগিয়ে তালিকায় নবম স্থানে উঠে এসেছেন।
সিরিজে ১০ উইকেট নিয়ে ওয়ানডে বোলারদের তালিকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার জাইডেন সিলস ১৫ ধাপ এগিয়ে ১৮তম স্থানে উঠে এসেছেন। অন্যদিকে পাকিস্তানের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এগিয়েছেন আবরার আহমেদ (১৫ ধাপ এগিয়ে ৩৯তম স্থানে)।
আইএইচএস/