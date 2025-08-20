বিসিবিতে নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত মাহবুব আনামের
মাহবুবুল আনাম- গত প্রায় ২৪ বছর এই একটি নামছাড়া বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড পরিচালিত হতে পারেনি। ২০০১ সাল থেকে বিসিবির প্রতিটি নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন তিনি। বিসিবির সব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সঙ্গেই জড়িত তিনি। এবারও বোর্ডের গ্রাউন্ডস কমিটি এবং বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মাহবুব আনাম।
বিসিবির সামনের যে নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনে এতদিন মাহবুব আনামকে ঘিরে প্যানেল তৈরির জোর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো। এমনকি প্রকারান্তরে তিনি সভাপতি নির্বাচন করতে পারেন বলেও সম্ভাবনা ছিল।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কোনো কারণেই হোক, আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এমনকি বিসিবি নির্বাচনে কাউন্সিলরও হবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিলেন বিসিবির এই সিনিয়র পরিচালক।
জাগো নিউজের কাছে নিজেই এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন মাহবুব আনাম। তিনি বলেন, ‘আমি এবারের বিসিবি নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।’
মোহামেডানের সাবেক ক্রিকেটার মাহবুব আনাম ১৯৮৫ সালে খেলা ছাড়ার পরের বছরই মোহামেডানের প্রতিনিধি হিসেবে সিসিডিএম (ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিস) এর সদস্য হন। ২০০১ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিবি) কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন তিনি।
সেই থেকে এখন পর্যন্ত মাঝে অল্প কিছু সময় বাদে, প্রতিটি সময়ই ক্রিকেট বোর্ডে ছিলেন মাহবুব। দায়িত্ব পালন করেছেন বিসিবির সহসভাপতির। ২০০৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন সাধারণ সম্পাদকও।
