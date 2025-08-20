ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটারদের পাশে মুশফিক-তামিমরা
আগেও কম-বেশি যুক্ত ছিলেন। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান নিজে বিসিবির ফিজিক্যালী চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটের দায়িত্বে রয়েছেন। ফিজিক্যালী চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটের উত্তরণ ও উন্নয়নে খালেদ মাসুদ পাইলট, সানোয়ার হোসেন ও হাবিবুল বাশাররাও আগে পরে কাজ করে যাচ্ছেন।
এবার সেই কার্যক্রমে যুক্ত হলেন দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিমও। বসুন্ধরা কমপ্লেক্সে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটারদের ট্রায়াল ও সিলেকশন ক্যাম্পে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করলেন এবার জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম।
আজ বুধবার ছিল সেই ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটারদের ট্রায়াল ও সিলেকশনের দ্বিতীয় দিন। তাতে জাতীয় মুশফিকুর রহিমের সাথে আজ বুধবার আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় দলের সাবেক ওপেনার ও ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরি সদস্য জাভেদ ওমর বেলিম।
তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষ্যে ন্যাশনাল প্যারা অলিম্পিকে আয়োজিত দু’দিনব্যাপি ট্রায়াল ও সিলেকশন ক্যাম্প এর দ্বিতীয় দিনে চার বিভাগ থেকে প্রায় শতাধিক ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটার অংশগ্রহণ করেন।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ও ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেট উইং চেয়ারম্যান আকরাম খান ভার্চুয়্যালি অংশ নেন এ অনুষ্ঠানে। বলে রাখা ভাল, দেশ বরেণ্য ক্রিকেটার ও সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল, হাবিবুল বাশার সুমন, আতাহার আলী খান ও খালেদ মাসুদ পাইলট। দু’দিনব্যাপি ট্রায়াল ও সিলেকশন ক্যাম্পের প্রথম দিন ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটারদের উৎসাহ যোগাতে উপস্থিত ছিলেন।
