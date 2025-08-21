প্রথমবার বাংলাদেশে পুরুষদের ক্রিকেটে নারী আম্পায়ার জেসি

প্রথমবার বাংলাদেশে পুরুষদের ক্রিকেটে নারী আম্পায়ার জেসি
এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির আগে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে সিরিজটি। এই সিরিজের জন্য ম্যাচ অফিসিয়ালদের নাম ঘোষণা করেছে আজ বিসিবি।
ঘোষিত এই তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের সাবেক নারী ক্রিকেটার, নারী ক্রিকেটে এরই মধ্যে আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করা সাথিরা জাকির জেসি। এবারই প্রথম বাংলাদেশের পুরুষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন তিনি। যদিও মাঠে নয়, জেসি দায়িত্ব পালন করবেন মাঠের বাইরে। টিভি ও চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে।
ডাচদের বিপক্ষে এই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে তিনি থাকবেন টিভি আম্পায়ার হিসেবে। এছাড়া প্রথম ও তৃতীয় ম্যাচে দায়িত্ব পালন করবেন চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে। তবে পুরুষ ক্রিকেটে এবারই প্রথম নন, জেসি এর আগে ছেলেদের ঘরোয়া ক্রিকেটে, ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেছেন।
বিসিবি থেকে প্রকাশিত ম্যাচ অফিসিয়ালের তালিকা অনুযায়ী নিয়ামুর রশীদ রাহুল ম্যাচ রেফারি এবং মোরশেদ আলি খান, তানভির আহমেদ ও মাসুদুর রহমান মুকুল তিন ম্যাচে আম্পয়ারের দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রথম ম্যাচে ফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তানভীর আহমেদ ও মোর্শেদ আলী খান। টিভি আম্পায়ার হিসেবে থাকছেন মাসুদুর রহমান মুকুল। জেসি চতুর্থ আম্পায়ার। ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে দেখা যাবে মাসুদুর রহমান মুকুল ও তানভীর ইসলামকে। টিভি আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করবেন জেসি। চতুর্থ আম্পায়ারের দায়িত্ব থাকবেন মোর্শেদ আলী খান। ৩ সেপ্টেম্বর তৃতীয় ম্যাচে মাসুদুর রহমান মুকুলের সাথে মাঠের আম্পায়ার থাকবেন মোর্শেদ আলী খান। টিভি আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকবেন তানভীর আহমেদ ও চতুর্থ আম্পায়ার থাকবেন সাথিরা জাকির জেসি।
আগামী ২৬ আগস্ট নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশ সফরে আসবে। সিরিজের তিনটি ম্যাচ যথাক্রমে ৩০ আগস্ট, ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এই সিরিজের পরপরই বাংলাদেশ দল এশিয়া কাপের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে যাবে।
আগামী মাসে ভারত ও শ্রীলংকায় অনুষ্ঠেয় নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে জেসির আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার কথা রয়েছে। বিশ্বকাপের যাওয়ার আগে ঘরের মাঠে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস ম্যাচের অভিজ্ঞতা জেসির জন্য একটি বড় সুযোগ হয়ে দেখা দিয়েছে।
গত বছর এপ্রিলে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যকার ম্যাচটিতে আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জেসি। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে নারী এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতেও তিনি আম্পায়ার হিসেবে কাজ করেছেন। ডিসেম্বরে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ নারী এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে জেসিকে আম্পয়ারের ভূমিকায় দেখা গেছে। বাংলাদেশ থেকে একমাত্র আম্পায়ার হিসেবে জেসি এই টুর্নামেন্টে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।
আম্পায়ার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করার আগে বাংলাদেশের হয়ে দুটি ওয়ানডে ও একটি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন জেসি।
