অদ্ভুত ধসে ৩২৩ রানে হারলো উইন্ডিজ, সিরিজ নিউজিল্যান্ডের
পঞ্চম দিনে নিউজিল্যান্ডের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অদ্ভুত ধসে দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৩৮ রানে অলআউট হতে হয়ে ৩২৩ রানে হেরেছে সফরকারীরা। আর এমন দাপুটে জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজটাও নিজেদের করে নিয়েছে কিউইরা।
গতকাল চতুর্থ দিন শেষে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৪৩ রান সংগ্রহ করে দিন শেষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জয় ৪১৯ রান দূরে থাকলেও স্বপ্ন দেখছিল উইন্ডিজ সমর্থকরা। বিশেষ করে উদ্বোধনী জুটি ৮০ রান পার করে ফেলার পর সেই আশা করা তো স্বাভাবিকই।
কিন্তু সেই জুটি ভাঙার পরই ধসে পড়ে পুরো ব্যাটিং লাইনআপ। ৮৭ রানের উদ্বোধনী জুটি ভেঙে যায় ৬৭ রান করা ব্র্যান্ডন কিং বিদায় নিলে। তিনিই করেন দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান। আউট হন জ্যাকব ডাফির বলে।
এরপর বোর্ডে আর মাত্র ৫১ রান যোগ হতেই বাকি ৯ উইকেট হারিয়ে ১৩৮ রানে অলআউট হয়ে যায় ওয়স্ট ইন্ডিজ। ৩২৩ রানের বড় ব্যবধানে জিতে সিরিজ নিজেদের করে নেয় স্বাগতিকরা।
কিংয়ের বিদায়ের পর বোর্ডে রান ৯৮ হতেই ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে ক্যারিবিয়রা। জন ক্যাম্পবেল (১৬), কাভেম হজ (০), আলিক অ্যাথানেজ (২)। জাস্টিন গ্রিভস (০)। এই পাঁচজনের তিনজন ফেরেন জ্যাকব ডাফির বলে আর বাকি দুটি উইকেট পান আজাজ প্যাটেল।
যথারীতি হতাশ করেছেন অধিনায়ক রস্টন চেজ। ৫ রান করে ফিরেছেন ডাফির বলেই। ব্যর্থ হয়েছেন শাই হোপ (৩), কেমার রোচ (৪) ও অ্যান্ডারসনও (১০)। ১৩৮ রানে ৯ উইকেট হারানোর পর সেই রানেই জেইডেন সিলস বোল্ড হন ডাফির বলে কোনো রান না করেই। এতে ফাইফার শিকার করেন তিনি। ১৫ রানে অপরাজিত ছিলেন টেভিন ইমলাচ।
ডাফির ৫ উইকেট ছাড়া আজাজ প্যাটেল ৩টি শিকার করেন। সমান ১টি করে শিকার ফিলিপস ও রাচিনের। দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করে রেকর্ড গড়েছেন নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার টম ল্যাথাম ও ডেভন কনওয়ে।
প্রথম ২২৭ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১০০ রান করে ম্যাচসেরা কনওয়ে। আর পুরো সিরিজে বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন জ্যাকব ডাফি। ২৩ উইকেট ও ব্যাট হাঁতে ৪২ রান করে হয়েছেন সিরিজসেরা।
আইএন