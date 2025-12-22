  2. খেলাধুলা

রজার্সের জোড়া গোলে ম্যানইউকে হারালো অ্যাস্টন ভিলা

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৭ এএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
রজার্সের জোড়া গোলে ম্যানইউকে হারালো অ্যাস্টন ভিলা

মরগান রজার্সের দুর্দান্ত দুই গোলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে অ্যাস্টন ভিলা। এটি প্রিমিয়ার লিগে তাদের টানা সপ্তম ও সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা দশম জয়।

প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে ৪৫ মিনিটে একক প্রচেষ্টায় গোল করেন রজার্স। কঠিন বল নিয়ন্ত্রণে এনে বক্সের ভেতরে ঢুকে দারুণ বাঁকানো শটে জাল কাঁপিয়ে এগিয়ে দেন ভিলাকে।

বিরতির আগে যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে সমতা ফেরায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ভিলার পেনাল্টি এরিয়ায় বল হারান ম্যাটি ক্যাশ। পরে সেটি মাথেউস কুনহা জোরালো শটে এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে পরাস্ত করে গোলে রূপান্তর করলে সমতা ফিরে আসে ম্যাচে।

তবে সেই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি, কারণ চোটের কারণে বিরতিতে দলের অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজকে মাঠ ছাড়তে হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে ইউনাইটেড ভালো শুরু করলেও ৫৭তম মিনিটে আবারও জ্বলে ওঠেন রজার্স। আরেকটি বাঁকানো শটে ল্যামেন্সকে পরাস্ত করে আদায় করেন দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোল।

এই জয়ের ফলে অ্যাস্টন ভিলা বড়দিনের ছুটিতে যাচ্ছে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে অবস্থান করে। ১৭ ম্যাচে ১১ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৩৬ পয়েন্ট ভিলার। সপ্তম স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের চেয়ে যা কিনা ১০ পয়েন্ট বেশি।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।