বাংলাদেশের বিপক্ষে নেদারল্যান্ডসের দল ঘোষণা

প্রকাশিত: ১২:২৭ এএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
এশিয়া কাপের আগে প্রস্তুতি হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। সিলেটে অনুষ্ঠেয় এই সিরিজের জন্য জোর প্রস্তুতি চলছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের। ২৭ আগস্ট বাংলাদেশে আসবে নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দল।

এর আগে এই সিরিজের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নেদারল্যান্ডস। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নেদারল্যান্ডসের দল ঘোষণার কথা জানিয়েছে।

এই আগস্টেই ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ খেলার কথা ছিল; কিন্তু ভারতের পক্ষ থেকে পাওয়ায় সফরটি বাতিল করে দেয়া হয়।

৩০ আগস্ট এবং ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচ তিনটি।

বাংলাদেশের বিপক্ষে নেদারল্যান্ডস দল
ম্যাক্স ও’দাউদ, বিক্রমজিৎ সিং, অনিল নিদামানুরু, স্কট এডওয়ার্ডস, নোয়াহ ক্রুজ, সাকিব জুলফিকার, রায়ান ক্লায়েন, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকেরেন, শারিজ আহমেদ, বেন ফ্লেচার, ড্যানিয়েল ডোরাম, টিম প্রিঙ্গল ও ফ্রেড ক্লাসেন।

