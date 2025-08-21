সিপিএল ২০২৫
ব্যাট হাতে ব্যর্থতার পর প্রথমবার উইকেটের দেখা পেলেন সাকিব
চলতি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) আসরে প্রথমবারের মতো উইকেটের দেখা পেলেন সাকিব আল হাসান। আজ বৃহস্পতিবার ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে এক ওভার বোলিং করে ১ উইকেট শিকার করেছেন অ্যান্টিগা এন্ড বারমুডা ফ্যালকনসের এই অলরাউন্ডার।
বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার টুর্নামেন্টে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে ৮ রানের জয় পেয়েছে অ্যান্টিগা। এটি সাকিবের দলের দ্বিতীয় জয়। অ্যান্টিগার তৃতীয় ম্যাচটি বাতিল হয়েছিল বৃষ্টির কারণে, মাঠে গড়ায়নি একটি বলও।
এদিন আগে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৬৭ রান করে অ্যান্টিগা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৯ রান করে ত্রিনবাগো।
টুর্নামেন্টের প্রথম দুই ম্যাচের মতো আজও ব্যাট হাতে ব্যর্থ হয়েছেন সাকিব। ১৩ বলে ৭ রান করে সাজঘরে ফিরেছেন তিনি।
এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচে সাকিবের রান ১৬ বলে ১১, ১৩ বলে ১৩ ও ১৩ বলে ৭। অর্থাৎ তিন ম্যাচ মিলিয়ে ৪২ বলে ৩১, গড় ১০.৩৩, স্ট্রাইকরেট ৭৩.৮। যা সাকিবের নামের সঙ্গে কোনোভাবেই মানানসই নয়।
এছাড়া এই তিন ম্যাচে সাকিবকে দিয়ে মাত্র ৩টি ওভার করিয়েছে অ্যান্টিগা। আগের ২ ওভারে ২৫ রান খরচা করেছিলেন টাইগার অলরাউন্ডার। কিন্তু আজ ১ ওভার করে মাত্র ২ রান দিয়েছেন ৩৮ বছর বয়সী এই তারকা।
ইনিংসের ১৩তম ওভারে সাকিবের হাতে বল তুলে দেন অ্যান্টিগা অধিনায়ক ইমাদ ওয়াসিম। ওভারের তৃতীয় বলে ড্যারেন ব্রাভোকে ফাবিয়ান অ্যালেনের ক্যাচ বানান তিনি। দারুণ বল করলেও এরপর আর সাকিবকে বল দেননি ইমাদ।
এদিন অ্যান্টিগার হয়ে ব্যাট হাতে ২০ বলে ৪৫ রান করেন ফাবিয়ান অ্যালেন। ইমাদ ওয়াসিম ২৭ বলে অপরাজিত ৩৯ ও জুয়েল অ্যান্ড্রিু ২২ বলে ২৫ রান করেন।
ত্রিনবাগোর হয়ে ১৮ বলে ৪৪ রান করেন কলিন মুনরো। কাইরন পোলার্ড ২৮ কলে অপরাজিত ৪৩ রান করেন।
