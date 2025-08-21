জাতীয় দলে জায়গা না পেয়ে প্রথমবার সিপিএলে নাম লেখালেন রিজওয়ান

জাতীয় দলে জায়গা না পেয়ে প্রথমবার সিপিএলে নাম লেখালেন রিজওয়ান
আফগানিস্তান ও আরব আমিরাতকে নিয়ে আয়োজিত ত্রিদেশীয় সিরিজ ও এশিয়া কাপের জন্য ঘোষিত পাকিস্তান স্কোয়াডে জায়গা পাননি মোহাম্মদ রিজওয়ান। ‘ম্যান ইন গ্রিন’দের টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা না পেয়ে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) নাম লিখিয়েছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।
এবারই প্রথম সিপিএলে নাম লেখালেন তিনি, তাও আবার টুর্নামেন্টের মাঝপথে। রিজওয়ান সিপিএলের বাকি অংশে খেলবেন সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের হয়ে।
এখনো রিজওয়ানের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেনি ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ক্রিকেট-বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো জানিয়েছে, চুক্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই লিগ কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে এ সাইনিং ঘোষণা করবে।
রিজওয়ানকে দলে নেওয়া হয়েছে ফজলহক ফারুকির পরিবর্তে। ত্রিদেশীয় সিরিজে খেলতে আফগানিস্তান দলে যোগ দেবেন ফারুকি।
এবারের সিপিএলে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের আধিক্য বাড়ছে। বৃহস্পতিবারই ঘোষণা এসেছে, লেগ-স্পিনার উসামা মির অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসে যোগ দিয়েছেন।
আর রিজওয়ানের দল প্যাট্রিয়টসের দলে এরই মধ্যে আছেন দুই পাকিস্তানি পেসার নাসিম শাহ ও আব্বাস আফ্রিদি। এছাড়া ইমাদ ওয়াসিম, মোহাম্মদ আমির ও সালমান ইরশাদও এ বছরের আসরে অ্যান্টিগার খেলছেন।
রিজওয়ানের এ সাইনিংয়ের ফলে পিসিবির নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী দুইটি বিদেশি লিগে খেলার কোটাও পূর্ণ করবেন। গত জুলাই থেকে শুরু হওয়া ১২ মাসের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের সর্বোচ্চ দুইটি লিগে খেলার অনুমতি আছে। এর আগে বিগ ব্যাশ লিগে মেলবোর্ন রেনেগেডসে সাইন করেছেন রিজওয়ান।
প্যাট্রিয়টস এ মৌসুমে ভালো শুরু করলেও পরপর তিন ম্যাচ হেরে পয়েন্ট টেবিলে নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে। দলটি এর আগে ২০১৭ ও ২০২১ সালে সিপিএল শিরোপা জিতেছিল। বর্তমানে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে সাকিব আল হাসানের দল অ্যান্টিগা।
