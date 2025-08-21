  2. খেলাধুলা

টি-টোয়েন্টিতে ৪০০ উইকেট পূর্ণ করলেন আমির

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০২ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
পাকিস্তানের ইতিহাসে দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ৪০০ উইকেট পূর্ণ করেছেন পেসার মোহাম্মদ আমির। বাংলাদেশ সময় আজ বৃহস্পতিবার ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলতে নেমে এই মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি।

বাংলাদেশি অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের দল অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসের বিপক্ষে ৪ ওভার বোলিং করে ১ উইকেট শিকার করেন আমির। এতে দুর্দান্ত এই মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন পাকিস্তানের বাঁহাতি এই পেসার। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে।

সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের ক্রিকেটে আমিরের ৪০০তম শিকার হন অ্যান্টিগার ব্যাটার আমির ফ্যাবিয়ান অ্যালেন। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে যা পাক পেসারের ৩৪৩তম ম্যাচ।

বর্তমানে টি-টোয়েন্টির ইতিহাসে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিদের তালিকায় বর্তমানে নবম স্থানে অবস্থান করছেন আমির।

পাকিস্তানের হয়ে এখনো সর্বোচ্চ টি-টোয়েন্টি উইকেটশিকারি হলেন বাঁহাতি পেসার ওয়াহাব রিয়াজ। ৩৪৮ ম্যাচে ৪১৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি; ৭.৫৪ ইকোনমি রেটে, যার মধ্যে রয়েছে তিনটি পাঁচ উইকেটের কীর্তি।

আমিরের মাইলফলক ছোঁয়ার দিনে জেতেনি ত্রিনবাগো। তার স্বদেশি ইমাদ ওয়াসিম নেতৃত্ব দিয়ে অ্যান্টিগাকে উপহার দিয়েছেন ৮ রানের জয়।

আগে ব্যাট করে অ্যান্টিগা তোলে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬৭ রান। জবাবে নির্ধারিত ২০ ওভারে ত্রিনবাগো আটকে যায় ৬ উইকেটে ১৫৯ রানে।

অ্যান্টিগার হয়ে ম্যাচ জেতানো স্পেল করেন ওবেদ ম্যাককয় (৪/৩৯)। সাকিব আল হাসান এক ওভার বোলিং করে মাত্র ২ রান খরচায় ১ উইকেট শিকার করেন।

