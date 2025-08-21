বাঁচা-মরার লড়াইয়ে টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ
ডারউইনে চলমান টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে আজ বৃহস্পতিবার বাঁচা-মরার লড়াইয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। টিকে থাকার লড়াইয়ে এই ম্যাচে নুরুল হাসান সোহানদের প্রতিপক্ষ মেলবোর্ন স্টারর্স একাডেমি।
সিরিজের নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে টসভাগ্য সহায় হয়নি বাংলাদেশের। টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মেলবোর্ন স্টারসের অধিনায়ক স্যাম হারপের।
লিগ পর্বে ৬টি করে ম্যাচটি প্রতিটি দল। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের শেষ ম্যাচ অ্যাডিলেইড স্ট্রাইকার্স একাডেমির বিপক্ষে। সিরিজে টিকে থাকতে হলে এই দুটি ম্যাচই জিততে হবে বাংলাদেশকে।
বর্তমানে চার ম্যাচে ২ জয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে অষ্টম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। নকআউটে যেতে সোহানদের থাকতে হবে সেরা চারে।
লিগ পর্বের খেলা শেষে শীর্ষ চার দল খেলবে সেমিফাইনালে। প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে টেবিলের ১ ও ৪ নম্বর দল। আর মাঝের দুটি দল অর্থাৎ ২-৩ নম্বর দল মুখোমুখি হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২৪ আগস্ট।
২০২৪ সালের আসরে ফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ। ওই ম্যাচে অ্যাডিলেইড স্ট্রাইকার্সের কাছে ৩২ রানে হেরে যায় লাল সবুজের প্রতিনিধিরা।
