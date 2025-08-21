আশা জাগিয়েও মেলবোর্নের কাছে হার সোহান-আফিফদের

আশা জাগিয়েও মেলবোর্নের কাছে হার সোহান-আফিফদের
লক্ষ্য ১৫৭। ১৩ ওভার শেষে মেলবোর্ন স্টারস একাডেমির রান ছিল ৫ উইকেটে ৮৬। শেষ ৭ ওভারে দরকার আরও ৭১ রান। বাংলাদেশ 'এ' দল ছিল ভালো অবস্থানে। সেখান থেকে জোনাথান মেরলোর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ম্যাচ বের করে নেয় মেলবোর্ন।
অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এক লড়াইয়ে মেলবোর্নের কাছে ৩ উইকেটে হেরেছে নুরুল হাসান সোহানের দল। ৪ বল হাতে রেখে শেষ ওভারে জয় পেয়েছে মেলবোর্ন। পঞ্চম ম্যাচে এটি তৃতীয় হার বাংলাদেশ 'এ' দলের।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেটে ১৫৬ রানের সংগ্রহ দাঁড় করিয়েছিল বাংলাদেশ 'এ'। জবাবে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৯.২ ওভারে জয় তুলে নেয় মেলবোর্ন।
জিসান আলম আর নাইম শেখ ওপেনিংয়ে ধীর সূচনা করেন। জিসান ১৩ বলে ১৩ আর নাইম ২১ বল খেলে করেন ১৯। আফিফ হোসেন ফেরেন গোল্ডেন ডাকে (১ বলে ০)।
দলের হাল ধরেন সাইফ হাসান আর নুরুল হাসান সোহান। ২৭ বলে ৪ বাউন্ডারিতে ৩৩ রান আসে সোহানের ব্যাট থেকে। ৩৫ বলে ২ চার আর ২ ছক্কায় সাইফ করেন ৪৫।
শেষদিকে ইয়াসির আলী রাব্বির ১৭ বলে ২টি করে চার-ছক্কায় ২৯ রানের হার না মানা ইনিংসে লড়াকু সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ 'এ'।
জবাবে হাসান মাহমুদ-রাকিবুল হাসানদের বোলিংয়ে একটা সময় কোণঠাসা হয়ে পড়ে মেলবোর্ন। ৮১ রানে হারায় ৫ উইকেট। তখন জয়ের স্বপ্ন দেখছিল বাংলাদেশ 'এ'।
সেই স্বপ্ন ভেঙেছেন জোনাথান মেরলো। ৩৮ বলে ৪ বাউন্ডারি আর ৩ ছক্কায় ৬১ রানের বিধ্বংসী ইনিংসে ম্যাচ বের করে নিয়ে আসেন তিনি। হাসান মাহমুদের বলে যখন বোল্ড হয়েছেন, তখন জয়ের জন্য মাত্র ১১ দরকার মেলবোর্নের। ক্রিস হোয়ে (১৫ বলে ১৫) দেখেশুনে জয় তুলে নেন।
হাসান মাহমুদ ২১ রানে আর রাকিবুল হাসান ২৩ রানে নেন দুটি করে উইকেট। একটি করে উইকেট মুশফিক হাসান, সাইফ হাসান আর তোফায়েল আহমেদের।
এমএমআর