সিপিএলে অভিষেক ম্যাচে চরম ব্যর্থ রিজওয়ান

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৬ এএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে মোহাম্মদ রিজওয়ান জায়গা পান না ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকেই। সর্বশেষ আফগানিস্তান ও আরব আমিরাতকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ ও এশিয়া কাপের স্কোয়াডেও উইকেটরক্ষক এই ব্যাটারকে দলে নেয়নি পাকিস্তান।

জাতীয় দলে জায়গা না পেয়ে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) প্রথমবারের মতো নাম লিখিয়েছেন রিজওয়ান। বাংলাদেশ সময় আজ শুক্রবার সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টের জার্সি গায়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটিতে অভিষেকও হয়ে গেছে পাক ব্যাটারের।

তবে অভিষেকে চরম ব্যর্থ হয়েছেন রিজওয়ান, ব্যাটিং অর্ডারের তিন নম্বরে নেমে ৬ বলে মাত্র ৩ রান করে বোল্ড হয়ে গেছেন জোমেল ওয়ারিকেনের বলে।

রিজওয়ান ব্যর্থ হলেও জিতেছে তার দল সেন্ট কিটস। ওয়ার্নার পার্কে এই ম্যাচে বার্বাডোজ রয়্যালসকে ১২ হারিয়েছে তারা। এটি রিজওয়ানের দলের পঞ্চম ম্যাচে দ্বিতীয় জয়। ৪ পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে টেবিলের দুইয়ে অবস্থান করছে সেন্ট কিটস।

আগে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৭৪ রান তোলে রিজওয়ানের দল। জবাব দিতে নেমে ১৮.২ ওভারেই ১৬২ রানে অলআউট হয়ে যায় বার্বাডোজ।

সেন্ট কিটসের জয়ের নায়ক অধিনায়ক জেসন হোল্ডার। অলরাউন্ড পারফরম্যান্স দেখিয়ে দল জেতান ৩৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। ব্যাট হাতে ২১ বলে ৩৮ রান আর বল হাতে ৩.২ ওভার বোলিং করে ১৪ রান খরচায় ৪ উইকেট শিকার করেন হোল্ডার।

বর্তমানে ৪ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে সাকিবের হাসানের দল অ্যান্টিগা এন্ড বারমুডা ফ্যালকনস।

এমএইচ/এমএস

