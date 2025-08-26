এশিয়া কাপে সুযোগ না পাওয়া শ্রেয়াশের নেতৃত্বেই বিশ্বকাপ জিতবে ভারত

এশিয়া কাপে সুযোগ না পাওয়া শ্রেয়াশের নেতৃত্বেই বিশ্বকাপ জিতবে ভারত
এশিয়া কাপে ভারতীয় দলে সুযোগ দেয়া হয়নি স্রেয়াশ আয়ারকে। যার নেতৃত্বে মাত্র এক মৌসুম আগেই আইপিএলের শিরোপা জয় করেছিল কেকেআর এবং সর্বশেষ মৌসুমে তার নেতৃত্বে পাঞ্জাব কিংস ফাইনাল খেলেছিল। বিরাট কোহলিদের কাছে না হারলে টানা দুই মৌসুম চ্যাম্পিয়ন হতো স্রেয়াশ আয়ারের দল। তবে, টানা দুটি ফাইনাল তো খেলেছেন তিনি।
অথচ, সেই স্রেয়াশ আয়ারকেই এশিয়া কাপে ভারতীয় দলে রাখা হয়নি। এ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে কম বিতর্ক হয়নি। তবে, এরই মধ্যে এক চাঞ্চল্যকর দাবি নিয়ে হাজির হলেন এক জ্যোতিষি। তার দাবি, এশিয়া কাপের দলে না রাখা হলেও স্রেয়াশ আয়ারের নেতৃত্বেই আগামী ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয় করবে ভারত।
‘বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষি’ নামে নিজেকে দাবি করেন লোবো নামে সেই জ্যোতিষি। লোবো স্রেয়াশ আয়ারের রাশিফল বিশ্লেষণ করে দেখে বলেন, তার রাশিফল খুবই শক্তিশালী। তিনি খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে শুধু ভারতীয় দলে ফিরেই আসবেন না, তিনি ভারতীয় দলকে বড় কোনো একটি শিরোপা জয়ে নেতৃত্ব দেবে।
টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেয়া সাক্ষাৎকারে লোবো বলেন, ‘স্রেয়াশ আয়ার আরও একবার উপেক্ষিত হয়েছে। এটা হয়তো তার সামনে পর্দা টেনে আনতে পারে কিংবা তিনি খুব ভালোভাবে ফিরে আসবেন। তার দারুণ একটা চার্ট আছে। তিনি ১৯৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার জন্মকুষ্ঠিতে প্লুটো গ্রহটিকে একটি উচ্চমানের অবস্থানে রাখেন, নেপচুন গ্রহটি গভীরতম উচ্চতায় অবস্থিত এবং তিনটি গ্রহাণু- প্ল্যানেট এক্স, প্ল্যানেট জেড এবং চিরন- অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। এই জ্যোতিষীয় সংমিশ্রণ তার জীবনে গভীর রূপান্তর, তীব্র আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং নিরাময়ের শক্তিশালী সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। তার এই চার্ট খুবই শক্তিশালী। তার সক্ষমতা আছে, ভারতীয় দলকে কোনো একটি ফরম্যাটে নেতৃত্ব দেয়ার।’
এই জ্যোতিষি একই সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, যদি স্রেয়াশ আয়ারকে নেতৃত্ব দেয়া হয়, তাহলে এমনকি তার নেতৃত্বে বিশ্বকাপও জিততে পারে ভারতীয় ক্রিকেট দল। তিনি বলেন, ‘যদি তিনি অধিনায়ক হন, তাহলে তার নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল কিছু বড় টুর্নামেন্টের শিরোপাও জিততে পারে। যেমন বিশ্বকাপের মত কোনো টুর্নামেন্ট।’
