এবার আইপিএলকেও বিদায় বললেন অশ্বিন

এবার আইপিএলকেও বিদায় বললেন অশ্বিন
গত বছরের ডিসেম্বরে টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। এবার আইপিএলকেও বিদায় জানালেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বুধবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ঘোষণা দিয়েছেন ভারতের অন্যতম সফল এই অফস্পিনার।
বুধবার হিন্দু ধর্মীয় উৎসব গণেশ চতুর্থী। সেই দিনটিকেই অবসর ঘোষণার দিন হিসাবে বেছে নিয়েছেন অশ্বিন। তিনি লিখেছেন, ‘বিশেষ দিন। তাই একটা বিশেষ শুরু। ওরা বলেন, প্রতিটা সমাপ্তি একটা নতুন শুরুর ইঙ্গিত। আজ আইপিএলের ক্রিকেটার হিসাবে আমার যাত্রা এখানেই শেষ হচ্ছে। আবার আজ থেকেই বিভিন্ন লিগে ক্রিকেটের অভিযাত্রী হিসাবে আমার অভিযান শুরু হচ্ছে।’
‘এত বছর ধরে দারুণ সব স্মৃতি এবং সম্পর্ক রাখার জন্য সকল ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ধন্যবাদ। আজ পর্যন্ত যা পেয়েছি, তার জন্য আইপিএল এবং বোর্ডকে ধন্যবাদ। আগামী দিনে যা সামনে আসতে চলেছে, সেটা উপভোগ করার জন্য অপেক্ষা করছি।’
অশ্বিনের কথাতেই ইঙ্গিত, তিনি বিদেশের বিভিন্ন লিগে খেলতে চাইছেন। ভারতের সব ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নিয়েছেন। এবার আইপিএল থেকেও সরে গেলেন। ফলে বিদেশের লিগে খেলতে আর সমস্যা থাকল না তার।
সম্প্রতি দীনেশ কার্তিক দক্ষিণ আফ্রিকার ‘এসএটি২০’ লিগে খেলেছেন। তাই ভবিষ্যতে অশ্বিনকেও বিদেশি লিগগুলিতে দেখা যেতে পারে।
সব মিলিয়ে আইপিএলে ২২১টি ম্যাচে ১৮৭টি উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। ব্যাট হাতে রয়েছে ৮৩৩ রান। ২০১০ এবং ২০১১ সালে চেন্নাইকে আইপিএল জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি।
