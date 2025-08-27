টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস দল

টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস দল
তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে পা রেখেছে নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দল। আজ সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় দলটি।
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজ মাঠে গড়াবে ৩০ আগস্ট প্রথম টি-টোয়েন্টি দিয়ে। পরের দুই ম্যাচ ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর। সব কটি ম্যাচই হবে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে, শুরু হবে সন্ধ্যা ছয়টায়।
সকালে ঢাকায় পা রাখার পর আজ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের ফ্লাইটে নেদারল্যান্ডস দল উড়াল দিয়েছে সিলেটের উদ্দেশে।
বাংলাদেশ দল আগে থেকেই আছে সিলেটে। ২০ আগস্ট থেকে সেখানে প্রস্তুতি চলছে লিটন দাসদের।
