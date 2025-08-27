ক্যান্সার নিয়ে আবারও অস্ত্রোপচার করালেন মাইকেল ক্লার্ক

ক্যান্সার নিয়ে আবারও অস্ত্রোপচার করালেন মাইকেল ক্লার্ক
স্কিন ক্যানসার নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো অস্ত্রোপচার করিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। ছুরি-কাঁচির নিচ থেকে এসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের স্বাস্থ্যের আপডেট জানিয়েছেন তিনি।
ইনস্টাগ্রাম পোস্টে সবাইকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর আহ্বান জানান ক্লার্ক। পোস্টে ক্লার্ক লিখেছেন, স্কিন ক্যানসার সত্যি! বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ায়। আজ আবার আমার নাক থেকে আরও একটি (অসুস্থ কোষ) সরানো হয়েছে। বন্ধুসুলভাবে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আপনারা ত্বক পরীক্ষা করান। প্রতিরোধই সর্বোত্তম উপায়। তবে আমার ক্ষেত্রে নিয়মিত পরীক্ষা ও প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণই মূল বিষয়। ডা. বিশ সোলিমানকে ধন্যবাদ, যিনি প্রাথমিক অবস্থায় এটি শনাক্ত করেছেন।
চোখধাঁধানো ব্যাটিং ও কৌশলের কারণে পরিচিত ক্লার্ক ২০০৪ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১১৫ টেস্ট, ২৪৫ ওয়ানডে ও ৩৪ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। টেস্ট ও ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেন তিনি। তার অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়া ৭৪ টেস্টে (৪৭ জয়, ১৬ হার) এবং ১৩৯ ওয়ানডেতে খেলেছিল।
ক্লার্কের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া ২০১৩-১৪ সালের অ্যাশেজ সিরিজে (৫-০) ইংল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করে এবং ২০১৫ সালে বিশ্বকাপ জিতে নেয়। আক্রমণাত্মক কৌশল ও দৃঢ় মানসিকতার জন্য ক্লার্ক ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসেবে পরিচিত।
২০২৩ সালে ক্লার্কের বুক থেকে একটি বেসাল সেল কার্সিনোমা অপসারণ করা হয়, যেখানে তাকে ২৭টি সেলাই নিতে হয়েছিল। এরপর তিনি অস্ট্রেলিয়ান স্কিন ক্যানসার ফাউন্ডেশনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেন।
স্কিন ক্যানসার মূলত ত্বকের অস্বাভাবিক কোষের নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধির কারণে হয়। এর প্রধান কারণ, সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি বা ট্যানিং বেড থেকে নির্গত রশ্মি। এটি বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে সাধারণ ক্যানসারের ধরন। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা করলে এটি সফলভাবে নিরাময় করা সম্ভব।
অস্ট্রেলিয়ায় স্কিন ক্যানসারের হার বিশ্বের সর্বোচ্চ। এর প্রধান কারণ হলো উচ্চমাত্রার আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি, নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অবস্থান এবং প্রচুর সংখ্যক ফর্সা চামড়ার মানুষ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি ৩ জন অস্ট্রেলিয়ানের মধ্যে অন্তত ২ জন ৭০ বছর বয়সের আগে কোনো না কোনো ধরনের স্কিন ক্যানসারে আক্রান্ত হন।
এমএইচ/এমএস