বাবর-রিজওয়ান টি-টোয়েন্টি খেলার অযোগ্য: মিকি আর্থার

বাবর-রিজওয়ান টি-টোয়েন্টি খেলার অযোগ্য: মিকি আর্থার
পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক ডিরেক্টর ও প্রধান কোচ মিকি আর্থার বলেছেন, বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান শীর্ষ মানের ক্রিকেটার হলেও টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের জন্য উপযুক্ত নন।
একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আর্থার বলেন, এই দুই ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজেদের সামর্থ্য প্রমাণ করেছেন। তবে টি-টোয়েন্টির ধরন বদলে গেছে। এখন আরও আক্রমণাত্মক ও দ্রুতগতির ক্রিকেট প্রয়োজন।
তিনি বলেন, ‘বাবর আর রিজওয়ান খুবই ভালো খেলোয়াড়, কিন্তু খেলা বদলে গেছে। তারা আর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য সঠিক মানানসই নয়।’
সাবেক এই কোচ পাকিস্তানের বর্তমান কোচ মাইক হেসনকেও প্রশংসা করেন এবং তার দৃষ্টি ও পরিকল্পনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।
আর্থার যোগ করেন, হেসন ও সালমান আলি আগা একসঙ্গে জাতীয় দলের জন্য একটি পরিষ্কার কৌশল বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির জন্য জাতীয় দল ঘোষণা করেছে। যেখানে বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে ক্রিকেটপ্রেমী ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভবিষ্যতের টি-টোয়েন্টি দলে গঠন নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে।
এমএইচ/জিকেএস