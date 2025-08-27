১ বলে ২২ রান খরচা! ক্যারিবিয়ান লিগে অবিশ্বাস্য ঘটনা

১ বলে ২২ রান খরচা! ক্যারিবিয়ান লিগে অবিশ্বাস্য ঘটনা
১ বলে ২২ রান খরচ! প্রথমবার শুনলে ক্রিকেটভক্তদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। তারা ভাবতে পারেন, এটা কীভাবে সম্ভব হলো!
হ্যাঁ, সম্ভব বলেই ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) এমনটি ঘটেছে। অবিশ্বাস্য ঘটনাকে বাস্তব করে ঠিকই ১ বলে ২২ রান আদায় করে নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হার্ড-হিটার ব্যাটার রোমারিও শেফার্ড।
ঘটনাটি গতকাল মঙ্গলবারের। গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে সেন্ট লুসিয়া কিংসের বিপক্ষে খেলতে নামেন শেফার্ড। ম্যাচের এক পর্যায়ে ভয়ঙ্কর ব্যাটিং প্রদর্শনী দেখান তিনি। টানা তিনটি ছক্কা হাঁকান শেফার্ড। এর মধ্যে দুটিই অবৈধ ডেলিভারি করেছেন প্রতিপক্ষ দলের বোলার।
এদিন টস জিতে আগে ব্যাটিং নেয় গায়ানা। ইনিংসের ১৫তম ওভারে ওসানে থমাসের হাতে বল তুলে দেন কিংসের অধিনায়ক ডেভিড উইসে।সিদ্ধান্তটি যে কত বড় ছিল, সেটি বুঝতে মোটেও দেরি হয়নি কিংসের।
দ্বিতীয় বলে বাউন্ডারি হজমের পরের দুই ডেলিভারিতেই লাইন-লেংথ গড়বড় করে ফেলেন থমাস। একবার নো বল, আরেকবার ওয়াইড দেন তিনি। এরপর টানা দুটি নো বল করেন, যেগুলো শেফার্ড উড়িয়ে গ্যালারিতে নিয়ে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত বৈধ বল করলেও সেটিকেও স্ট্রোক করে গ্যালারিতে পাঠান ক্যারিবিয়ান তারকা।
টানা দুটি নো বল ও একটি বৈধ ডেলিভারিতে ছক্কা হাঁকানোর ফলে এক বল থেকেই সংগ্রহ দাঁড়ায় ২২। শেষ পর্যন্ত ক্যারিবিয়ান এই ব্যাটার ৭৩ রানে অপরাজিত থাকেন এবং দলের স্কোর দাঁড়ায় ৬ উইকেটে ২০২।
তবে শেফার্ডের তাণ্ডব ও গুডাকেশ মোতির দুর্দান্ত বোলিং সত্ত্বেও গায়ানা ম্যাচটি হেরে যায়। সেন্ট লুসিয়া কিংস ৪ উইকেটে জয় তুলে নেয়। কিংসের হয়ে আকিম অগাস্টে ৩৫ বলে বিধ্বংসী ৭৩ রান করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন।
এই জয়ের ফলে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে কিংস। শীর্ষে রয়েছে সাকিব আল হাসানের দল অ্যান্টিগা এন্ড বারমুডা ফ্যালকনস।
