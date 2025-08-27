হঠাৎ সিলেটে বিসিবি পরিচালক পর্ষদের সভা, কী নিয়ে হবে আলোচনা?

হঠাৎ সিলেটে বিসিবি পরিচালক পর্ষদের সভা, কী নিয়ে হবে আলোচনা?
গেল কয়েকদিন আগে ক্রিকেট অনুরাগীদের কৌতূহলী চোখ ছিল জুলিয়ান উডের দিকে। এই ইংলিশ এসে পাওয়ার হিটিংয়ের ‘অ-আ, ক-খ’ শেখিয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, লিটন দাস, তাওহিদ হৃদয় ও জাকের আলী অনিকদের।
পাশাপাশি কিউরেটর টনি হেমিংকে নিয়েও ক্রিকেট অনুরাগীদের উৎসাহে কমতি ছিল না। গামিনি ডি সিলভার বদলে শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের আউটফিল্ড ও উইকেটের পরিচর্যার দায়িত্ব পাওয়া এই টনি হেমিংয়ের দিকেও অগণিত কৌতূহলী চোখ আবদ্ধ। হোম অব ক্রিকেটের পরিচর্যা করেই কাটছে এই অস্ট্রেলিয়ানের সময়।
এর মধ্যেই তিন ম্যাচের সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে চলে এসেছে নেদারল্যান্ডস। আগামী ৩০ আগস্ট থেকে সিলেটে ডাচদের বিপক্ষে এই সিরিজ শুরু হবে টাইগারদের। ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর হবে বাকি দুই ম্যাচ।
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিরিজ ও আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপের পূর্ব প্রস্তুতি উপলক্ষে এখন সিলেটে চলছে টিম বাংলাদেশের অনুশীলন।
জেনে অবাক হবেন, বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজ চলাকালীনই হবে বিসিবি পরিচালক পর্ষদের সভা। আগামী ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচের দিন দুপুর ২টায় পূন্যভূমি সিলেটই বিসিবি পরিচালক পর্ষদের সভা ডাকা হয়েছে। হঠাৎ রাজধানী ঢাকার বাইরে ঘটা করে সিলেটে বোর্ড সভা?
শুনেই হয়তো মনে হচ্ছে অন্যরকম কিছু। আসলে তেমন কিছুই না।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীর বাইরে সিলেটে একটা অন্যরকম পরিবেশে বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের এক সঙ্গে হওয়া এবং কথাবার্তা বলাই মূল উদ্দেশ্য। অন্য কিছু নয়। আগামীতে চট্টগ্রাম বা অন্যত্রও এই ধরনের বোর্ড মিটিং করার ইচ্ছে রয়েছে বিসিবি কর্তাদের।
বিসিবি পরিচালক পর্ষদের আগের দুটি সভার এজেন্ডা ছিল অনেক। তবে জানা গেছে, আগামী সোমবারের বোর্ড সভার আলোচ্যসূচি তত দীর্ঘ নয়। দায়িত্বশীল একটি সূত্রে জানা গেছে, বিসিবির আগামী নির্বাচন নিয়েই এই সভায় আলোচনা হবে।
মাঝে একটি গুঞ্জন শোনা গেছে; যা অনেকটা এমন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বোর্ড নির্বাচন না করে একটি নতুন ‘অ্যাডহক’ কমিটির মাধ্যমে পরবর্তী ৬ মাস কার্যক্রম পরিচালনার চিন্তাভাবনা চলছে। যদিও ঢাকার ক্লাবগুলো তা না করে নির্বাচনের দাবিতে সোচ্চার। এর মধ্যে একটি সভা ডেকে নির্বাচনের পক্ষে নিজেদের অবস্থান ব্যক্ত করেছে ঢাকার ৭৬ ক্লাবের বড় অংশ।
ধারণা করা হচ্ছে, আগামী ১ সেপ্টেম্বরের বিসিবি সভায় সেই নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা হবে। একটি সূত্র জানিয়েছে, বিসিবি নির্বাচনের দিন তারিখ, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনাই নাকি হবে।
একটি সূত্রের খবর, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনিক ও হককে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করার কথাও ভাবা হচ্ছে। বিসিবির সাবেক পরিচালক আহমেদ ইকবাল হাসানেরও নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে থাকার কথা শোনা যাচ্ছে।
