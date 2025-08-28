  2. খেলাধুলা

সিপিএল

বড় ব্যবধানে হেরেও শীর্ষেই সাকিবের দল

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫২ এএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
ব্যাট হাতে ব্যর্থ। বল হাতে চেষ্টা করেছেন। তবে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) দলকে জেতাতে পারেননি সাকিব আল হাসান। তরোবায় ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের কাছে ৮ উইকেটে হেরেছে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস।

বড় ব্যবধানে হারলেও ৭ ম্যাচে ৩টি করে জয়-পরাজয়ে (একটি ম্যাচে ফল হয়নি) ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আছে সাকিবের দল। চতুর্থ ম্যাচে তৃতীয় জয়ে চার নম্বর থেকে দুইয়ে উঠে এসেছে নিকোলাস পুরানের ত্রিনবাগো।

প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৪৬ রানেই আটকে যায় অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস। জবাবে ১৮.৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের বন্দরে তরি ভেড়ায় ত্রিনবাগো।

টস হেরে ব্যাটিং পায় অ্যান্টিগা। সাকিব পাঁচ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমেছিলেন। অ্যান্টিগার সেরা পাঁচ ব্যাটারের মধ্যে কেবল একজন রান পেয়েছেন। ওপেনিংয়ে নেমে ৩১ বলে ৪০ করে জোয়েল অ্যান্ড্রু। সাকিব ১৪ বল খেলে ২ বাউন্ডারিতে করেন ১৩ রান।

শেষদিকে ইমাদ ওয়াসিম ২৫ বলে ৩৭ আর উসামা মির ২৬ বলে ৩৪ রান করে দলকে লড়াকু পুঁজি পর্যন্ত নিয়ে গেছেন।

জবাবে ওপেনার কলিন মুনরো (৯) ব্যর্থ হলেও অ্যালেক্স হেলস আর কিয়েসি কার্টির বড় জুটিতে ম্যাচ নিজেদের করে নেয় ত্রিনবাগো। কার্টি ৪৫ বলে ৪ বাউন্ডারি আর ২ ছক্কায় করেন ৬০ রান। হেলস ৪৬ বলে ৬ চারের সাহায্যে ৫৫ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছেড়েছেন।

সাকিব ৪ ওভারে ২৫ রান দিয়ে শিকার করেন ১টি উইকেট।

