জীবনে একটি স্বপ্নই পূরণ হওয়া বাকি শামির, কী সেই স্বপ্ন?

প্রকাশিত: ০১:৩০ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের জার্সিতে অনেক অর্জনই রয়েছে পেসার মোহাম্মদ শামির। এসব প্রাপ্তির ফাঁকে রয়ে গেছে কিছু অপ্রাপ্তিও। তবে যতই অপ্রাপ্তি থাকুক, তা নিয়ে আক্ষেপ-অনুযোগ নেই ৩৪ বছর বয়সী পেসারের। চোখে মুখে শুধু একটাই স্বপ্ন ভেসে আসছে শামির: সেটি হলো, ভারতের হয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতা।

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপ ও সম্প্রতি ইংল্যান্ডের মাটিতে শেষ হওয়া অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফির দলে জায়গা না পেলেও শামি এখনো মনোবল হারিয়ে ফেলেননি। বরং তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের জায়গা ফেরত পাওয়ার জন্য লড়াই করে যাবেন।

নিউজ২৪-এর সঙ্গে খোলামেলা আলাপচারিতায় শামি স্বীকার করেছেন, ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালের আঘাতই তাকে এখনও তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

৩৪ বছর বয়সী এই গতিতারকা বলেন, ‘আমার জীবনে এখন শুধু একটি স্বপ্ন বাকি আছে, তা হলো ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতা। আমি চাই সেই দলের অংশ হতে, এমন পারফরম্যান্স করতে যা ভারতের হাতে বিশ্বকাপ এনে দেবে। আমরা ২০২৩-এ খুব কাছে গিয়েছিলাম (ভারত ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিল)। ভেতরে এক ধরনের অনুভূতি ছিল, তবে একই সঙ্গে ভয়ও ছিল। আমরা টানা জিতছিলাম আর সামনে ছিল নকআউট পর্ব। ভয় কাজ করছিল। তবে সমর্থকদের উৎসাহ ও বিশ্বাস আমাদের এগিয়ে দিয়েছিল। সেই স্বপ্নটা পূরণ হতে পারত, হয়তো তা আমার ভাগ্যে ছিল না।’

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় দলে তার অনুপস্থিতি ঘিরে ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হলেও শামি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, অবসর নিয়ে এখনো ভাবছেন না।

তার ভাষায়, যেদিন মনে হবে খেলাটা আর আমাকে আনন্দ দিচ্ছে না, অনুপ্রেরণা দিচ্ছে না, সেদিনই অবসর নেব। তার আগে যদি আন্তর্জাতিক দলে জায়গা না-ও হয়, আমি দেশীয় ক্রিকেট বা অন্য কোথাও খেলে যাব।

বছরের পর বছর দলে নির্ভরযোগ্য গতিবোলার হিসেবে শামি তার সুইং ও বড় ম্যাচের মানসিক দৃঢ়তার জন্য খ্যাতি পেয়েছেন। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপে দুর্দান্ত বোলিং করে শীর্ষ উইকেটশিকারি ছিলেন তিনি। যা এখনও ভারতীয় ভক্তদের স্মৃতিতে টাটকা।

শামির লক্ষ্য ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। কাঙ্ক্ষিত টুর্নামেন্টে গৌরবময় শেষ অধ্যায় লিখতে পারবেন কি না, তা সময়ই বলে দেবে। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট, মোহাম্মদ শামি এখনো থেমে যাননি।

