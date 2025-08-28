বাবরকে নিয়ে মন্তব্য
হারিসকে লাঠিপেটা করতে বললেন বাসিত আলি
বাবর আজমকে নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্যের জেরে তরুণ উইকেটকিপার ব্যাটার মোহাম্মদ হারিসের কড়া সমালোচনা করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলি।
সম্প্রতি স্থানীয় একটি ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হারিস বলেন, ‘বাবর আর রিজওয়ান পাকিস্তানের জন্য অনেক পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন। তবে যখন আপনি নতুন বেঞ্চমার্ক তৈরি করতে চান, তখন জুনিয়রদের সুযোগ দিতে হবে। বাবর আজমকে টি-টোয়েন্টিতে আরও দ্রুত খেলতে হবে।’
হারিসের এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান বাসিত আলি। সাবেক উইকেটকিপার কামরান আকমলের সঙ্গে এক আলোচনায় তিনি বলেন, ‘যদি মোহাম্মদ হারিস বলে বাবর আজমকে উন্নতি করতে হবে, তাহলে হারিসকে লাঠিপেটা করা উচিত। হারিস, তুমি কে যে বাবর আজমকে নিয়ে এমন কথা বলো? এখন তো অধিনায়ক বদলে গেছে। যদি বাবরই অধিনায়ক থাকত, হারিস কি এই কথা বলত?’
একমাত্র বাসিতই নয়, সাবেক পেসার তানভির আহমেদও হারিসের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘মোহাম্মদ হারিস, তুমি কত বড় খেলোয়াড় যে সাক্ষাৎকারে বলছো বাবর আজমকে স্ট্রাইক রেট বাড়াতে হবে? ভাই, আগে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তোলো, তারপর বিশ্বমানের খেলোয়াড় নিয়ে মন্তব্য করো।’
উল্লেখ, ২০১৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানই পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি ব্যাটিংয়ের মূল ভরসা ছিলেন। তারা দুজন মিলে ৩,৩০০ রান করেন ৪৬.৪৭ গড়ে। যা এই ফরম্যাটে সর্বাধিক সফল জুটিগুলোর একটি।
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাবর আজম অন্যতম সেরা পারফর্মার। তিনি পাকিস্তানের হয়ে ১২৮ ম্যাচে ৪,২২৩ রান করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ৩৪টি ফিফটি ও তিনটি সেঞ্চুরি; গড় ৩৯.৮৩ এবং স্ট্রাইক রেট ১২৯.২২। তিনি টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।
বাবর ক্যারিয়ারে সবচেয়ে কঠিন সময়ের মুখোমুখি হন ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। যেখানে তার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দলের কাছে হেরে গিয়েছিল পাকিস্তান এবং গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে পড়েছিল।, .
এরপর থেকেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) বাবর-রিজওয়ান জুটিকে সরিয়ে তরুণদের দিকে ঝুঁকেছে। এই দুই অভিজ্ঞ ব্যাটারের সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ছিল ২০২৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর। এরপর থেকে ২০২৫ সালে তারা আর সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের ক্রিকেটে ফিরতে পারেননি।
