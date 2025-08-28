‘২০২৬ বিশ্বকাপ জেতার সুযোগ নেই ভারতের’
আয়োজক হলেও ভারতের ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির সাবেক ক্রিকেটার ক্রিস শ্রীকান্ত। গেল ১৯ আগস্ট এশিয়া কাপের জন্য ভারতের স্কোয়াড ঘোষণার পর এই মন্তব্য করেন তিনি।
শ্রীকান্ত নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত এক ভিডিওতে বলেন, ‘এই দল নিয়ে হয়তো এশিয়া কাপ জেতা সম্ভব, কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার কোনো সুযোগ নেই। আপনি কি সত্যিই এই দলকে বিশ্বকাপে নিতে চান? এটা কি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি, যেখানে সময় বাকি মাত্র ছয় মাস?’
৬৫ বছর বয়সী সাবেক এই ওপেনার ক্ষোভ প্রকাশ করেন অক্ষর প্যাটেলকে সহ-অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন, খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট মানদণ্ড নেই ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থার (বিসিসিআই)।
তিনি বলেন, ‘তারা একধাপ পিছিয়ে গেছে। অক্ষর প্যাটেলকে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে রিঙ্কু সিং, শিভম দুবে আর হর্ষিত রানা দলে ঢুকলো। আইপিএলকেই নির্বাচন মানদণ্ড ধরা হয়, কিন্তু নির্বাচকরা মনে হচ্ছে তার আগের পারফরম্যান্সকেও বিবেচনায় নিয়েছেন।’
শিভম দুবেকে দলে নেওয়া এবং যশস্বী জয়সওয়ালকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন তোলেন শ্রীকান্ত। তিনি বলেন, ‘পাঁচ নম্বরে কে ব্যাট করবে? সেটা হতে হবে সঞ্জু স্যামসন, জিতেশ শর্মা, শিভম দুবে বা রিঙ্কু সিং-এর মধ্যে কেউ। হার্দিক পান্ডিয়া সাধারণত পাঁচে ব্যাট করে, তাহলে অক্ষর ছয়ে খেলতে পারবে না। আমি বুঝতেই পারছি না কীভাবে তারা দুবেকে বেছে নিলো। যশস্বী জয়সওয়াল তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আর আইপিএল দুটোতেই পারফর্ম করেছে। তাহলে সে কী করবে?’
উল্লেখ্য, মূল স্কোয়াডের জন্য ঘোষিত ১৫ জনের পাশাপাশি আরও পাঁচজনকে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রেখেছে ভারত। এরা হলেন- যশস্বী জয়সওয়াল, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, ওয়াশিংটন সুন্দর, রিয়ান পরাগ এবং ধ্রুব জুরেল।
এশিয়া কাপে ভারত ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে পাকিস্তান, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে।
