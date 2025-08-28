বাংলাদেশকে সিরিজ হারানোর হুমকি নেদারল্যান্ডস অধিনায়কের

বাংলাদেশকে সিরিজ হারানোর হুমকি নেদারল্যান্ডস অধিনায়কের
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামী শনিবার (৩০ আগস্ট) শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ ও নেদাল্যান্ডসের মধ্যকার তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এশিয়া কাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই সিরিজ খেলছে টাইগাররা। যদিও অনেকে মনে করছেন, তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলে খুব ভালো প্রস্তুতি হবে না বাংলাদেশের। তবে স্বাগতিকদের বিপক্ষে লড়াইয়ের অঙ্গীকার করেছেন নেদারল্যান্ডসের কোচ স্কট এডওয়ার্ডস।
আজ বৃহস্পতিবার সিলেটে ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে স্কট এডওয়ার্ডস বাংলাদেশকে সিরিজ হারানোর হুমকি দিয়েছেন।
তিনি বলেন, ‘প্রতিটা সিরিজ সবাই জেতার জন্যই খেলে। আশা করছি আমরা এখানে ভালো ক্রিকেট খেলবো। যদি যথেষ্ট ভালো খেলতে পারি, তাহলে সিরিজ জেতার একটা সুযোগ আছে। আমার মনে হয় স্কোয়াডে আত্মবিশ্বাসটাও বাড়ছে সবার মধ্যে। বিশ্বকাপ আর কোয়ালিফায়ারে আমরা অনেক হাই-প্রেশার ম্যাচ খেলেছি। আমাদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সও বলছে, নিজেদের দিনে আমরা যেকোনো দলকে হারাতে পারি।’
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বাংলাদেশের মতো দলের বিপক্ষে সিরিজ খেলতে পারার অনুভূতি কেমন জানতে চাইলে এডওয়ার্ডস বলেন, ‘হ্যাঁ, খুবই রোমাঞ্চকর। বিসিবি এখানে আমাদের খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সুযোগ দিয়েছে। ব্যাপারটা দারুণ। বিশ্বকাপের আগে এখানে সিরিজ খেলতে পারাটা আমাদের জন্য বেশ ভালো প্রস্তুতি হবে। আর এশিয়া কাপের আগে বাংলাদেশের জন্যও তাই। সব মিলিয়ে দারুণ রোমাঞ্চিত।’
সিলেটের উইকেট সব সময়ই ব্যাটিংবান্ধব। এবারও হয়তো ব্যতিক্রম হবে না। ডাচ অধিনায়কও তেমনটি আশা করছেন। এডওয়ার্ডস বলেন, ‘এখনো উইকেট দেখিনি। হয়তো আজ দেখবো নয়তো কাল। যদিও বিভিন্ন রিপোর্ট দেখেছি, সিলেটের উইকেটটা বেশ ভালো। ভালো ক্রিকেট খেলার আশায় আছি।’
বাংলাদেশের প্রশংসা করে ডাচ কাপ্তান বলেন, ‘নিঃসন্দেহে, বাংলাদেশ অনেক ভালো দল। বিশেষ করে তাদের ঘরের মাঠে। আমরা জানি এই দলের কী কোয়ালিটি আছে। সেটা টপকে যেতে, ম্যাচ জিততে আমাদের ভালো ক্রিকেটটাই খেলতে হবে।’
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ বিশ্বকাপ প্রস্তুতির জন্য কতটা কার্যকর, এ নিয়ে এডওয়ার্ডস বলেন, ‘আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এই সিরিজটা প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে দারুণ। বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকেট নিশ্চিত করার পর, এশিয়ার মাঠের অভিজ্ঞতাটা নেওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল। বাংলাদেশের মতো শক্ত দলের বিপক্ষে তাদের ঘরের কন্ডিশনে তিনটা ম্যাচ খেলতে পারাটা আমাদের জন্য সেরা প্রস্তুতিই হবে।’
ডাচ অধিনায়ক নিজেদের সম্ভাবনা নিয়ে বলেন, ‘আশা করছি এখানকার চ্যালেঞ্জটা আমরা উৎরে যাব। খুব বেশি এমন সিরিজ পাই না আমরা। তবে এমন সিরিজই আমরা খেলতে চাই। আমাদের দলের অনেকেই এই কন্ডিশনে খেলে গিয়েছে, উপমহাদেশের মাঠে আমরাও চাইব তাদের সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে, নতুন যারা আছে তাদের সাথে সেসব শেয়ার করতে। কিন্তু এই সিরিজটা কঠিন হতে যাচ্ছে, বাংলাদেশের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলা বলে কথা। অনেক দলই এখানে আসে, খেলে, সংগ্রামই করে। আমরা জানি সিরিজটা কঠিন হবে।’
এআরবি/এমএইচ/জেআইএম