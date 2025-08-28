হরেক রকম ট্রেনিং নিয়ে নেদারল্যান্ডস সিরিজ, কী ভাবছেন লিটন?

হরেক রকম ট্রেনিং নিয়ে নেদারল্যান্ডস সিরিজ, কী ভাবছেন লিটন?
আরব আমিরাত দিয়ে শুরু; এরপর পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা আবার পাকিস্তানে গিয়ে শেষ। টানা চারটি সিরিজ। এরপর এক মাসের বিরতি; অর্থাৎ খেলার বাইরে কাটলো টাইগারদের। এর মধ্যে আবার কিছু দিন পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান উডের অধীনে জোরে মারা আর বড় শট হাঁকানো শেখার ক্লাস করা। পুরো সময়টা কীভাবে কাটলো টাইগারদের?
আজ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে এসে প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন টাইগার অধিনায়ক লিটন দাস। প্রশ্ন ছিল, একটা লম্বা প্র্যাকটিস সেশন ছিল আপনাদের। অ্যাসেসমেন্ট, ফিটনেস, স্কিল ট্রেনিং, ম্যাচ প্র্যাকটিসও ছিল। প্রায় এক মাসের সেশন। অধিনায়ক হিসেবে আপনি পুরো বিষয়টা কীভাবে রিভিউ করেছেন?
লিটন দাস উত্তর দিতে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন, সাধারণত, তারা (টাইগাররা) একটা সিরিজ থেকে আরেকটা সিরিজ খেলতে যান। মাঝে হয়তো বিরতি থাকে। কিন্তু এবার তা ছিল না। এক মাসের বিরতিতে নানা ধরনের ট্রেনিং হয়েছে। শারীরিক, মানসিক, পাওয়ার ও স্কিল ট্রেনিং। তারপর মাঠে নামতে হচ্ছে। সেটা তো খানিকটা অন্যরকম হবেই।
লিটন বলেন, ‘যাত্রাটা খুবই ভালো ছিল। আমি পাকিস্তান সিরিজের সময়ও বলেছিলাম যে, আমাদের একটা বিরতি থাকবে এবং ফিটনেস অনেক বড় বিষয়। এখনকার ক্রিকেটে ফিটনেস অনেক বড় একটা ব্যাপার, যেটা আমরা করেছি। ফিটনেসের প্রতি ফোকাস ছিল আমাদের সবার। ফিটনেসের পরে আমরা আমাদের স্কিল উন্নত করার চেষ্টা করেছি।’
টাইগার অধিনায়ক আরও বলেন, ‘সব মিলিয়ে আমাদের প্রিপারেশন খুবই ভালো। এত ভালো সুযোগসুবিধা সহ প্রস্তুতি খুব কমই পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, বাংলাদেশ টিম সর্বশেষ বিরতির পর থেকে খুব ভালো প্রস্তুতিতে রয়েছে।’
