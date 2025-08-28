লিটনের ভাবনা
পিচ ভালো হলে নেদারল্যান্ডস সিরিজও হতে পারে চ্যালেঞ্জিং
দল হিসেবে নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশের তুলনায় বেশ দুর্বল। কাজেই টাইগারদের জন্য ডাচদের সঙ্গে টি-টোয়েন্টি সিরিজটা মোটেই চ্যালেঞ্জিং হওয়ার কথা নয়। অতি বড় বাংলাদেশ বিরোধীও মনে করেন না যে, টাইগারদের জন্য নেদারল্যান্ডস সিরিজ কঠিন হবে। তবে শুনে অবাক হবেন, টাইগার ক্যাপ্টেন লিটন দাস মনে করছেন ডাচদের সঙ্গে সিরিজটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।
কেন হঠাৎ অধিনায়ক লিটন নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে টি-টোয়েন্টি সিরিজটাকে কঠিন ভাবছেন? বাংলাদেশ অধিনায়কের ব্যাখ্যা খুব পরিষ্কার। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আন্তর্জাতিক ম্যাচ বা সিরিজে কোনো না কোনো চ্যালেঞ্জ থাকে। নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে সিরিজেও থাকবে।
এর বাইরে টাইগার অধিনায়ক মনে করছেন, আরও একটি কারণে ডাচদের সঙ্গে সিরিজটি কঠিন হতে পারে। কী সেটা?
তা হলো- ভালো উইকেট। লিটন দাস মনে করেন, উইকেট যদি খুব ভালো হয়, তাহলে খেলা জমবে। লড়াই হতে পারে সেয়ানে সেয়ানে। কারণ ডাচরাও ভালো উইকেটে খেলে অভ্যস্ত। তারা ভালো উইকেট পেলে অবশ্যই ভালো খেলবে। তখন লড়াইও জমবে।
লিটনের ভাষায়, ‘দেখেন যেকোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচই আপনার জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে। নেদারল্যান্ডও ভালো টিম। হয়তো বা তারা এই কন্ডিশনে খুব একটা খেলে না। যদি ভালো উইকেট হয়, ডাচরা ভালো উইকেটে ক্রিকেট খেলে অভ্যস্ত।’
লিটন বোঝতে চেয়েছেন যে, ডাচরা স্পোর্টিং ও ফার্স্ট বাউন্সি পিচে খেলে অভ্যস্ত। কিন্তু বাংলাদেশে এসে প্রতিবার স্লো ও লো পিচে খেলতে গিয়ে বিপাকে পড়েন। এবার উইকেট ভালো থাকলে ডাচরা নিজেদের স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারবে। আর তখনই লড়াই জমে উঠতে পারে। বাংলাদেশের জেতাটা কঠিন হতে পারে।
