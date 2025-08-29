পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ

পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ
আরব আমিরাতের শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ শুক্রবার। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায়। সিরিজের অন্য দল স্বাগতিক আরব আমিরাত।
সবগুলো ম্যাচ শারজাতেই অনুষ্ঠিত হবে। আর ৭ সেপ্টেম্বর পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দুই দল মুখোমুখি হবে ফাইনালে।
সালমান আলি আগার নেতৃত্বাধীন ১৭ সদস্যের পাকিস্তান দল ২০ আগস্ট আমিরাতে পৌঁছার পর থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। দুবাইয়ে তারা একাধিক অনুশীলন সেশন ও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে। ১৮ ম্যাচে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেওয়া সালমান এবারও অভিজ্ঞ ও তরুণদের মিশ্রণে গড়া দলকে নেতৃত্ব দেবেন।
এই সিরিজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কারণ এটি আগামী এশিয়া কাপের (৯-২৮ সেপ্টেম্বর) প্রস্তুতিতে দারুণ সুযোগ করে দেবে।
টি-টোয়েন্টি রেকর্ডে আফগানিস্তানের বিপক্ষে অনেকটা এগিয়ে আছে পাকিস্তান। দুই দল এখন পর্যন্ত সাতবার মুখোমুখি হয়েছে, যেখানে পাকিস্তান জিতেছে চারবার। অন্যদিকে আমিরাতের বিপক্ষে পাকিস্তানের একমাত্র টি–টোয়েন্টি ম্যাচ হয়েছিল ২০১৬ সালের এশিয়া কাপে, যেখানে পাকিস্তান সহজেই জয় পেয়েছিল।
ম্যাচের আগের দিন অধিনায়ক সালমান আলি আগা বলেন, ‘এই ত্রিদেশীয় সিরিজ আমাদের এশিয়া কাপের প্রস্তুতিতে অনেক সাহায্য করবে। আমি খুবই রোমাঞ্চিত এবং জানি এটি চ্যালেঞ্জিং হবে, তবে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পাকিস্তান দলের নেতৃত্ব দেওয়া শুধু সম্মানের নয়, বড় দায়িত্বও বটে। দল এই মুহূর্তে ভালো ক্রিকেট খেলছে, আমি আশাবাদী আমরা ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স উপহার দেবো।’
শাহিন শাহ আফ্রিদি ও হারিস রউফের নেতৃত্বে শক্তিশালী পেস আক্রমণ নিয়ে এই সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন ফাহিম আশরাফ, মোহাম্মদ নওয়াজ ও খুশদিল শাহ। মারকাটারি ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত ফখর জামান ও সাইম আইয়ুবও স্কোয়াডে রয়েছেন। তরুণ প্রতিভা হাসান নওয়াজ ও সালমান মির্জা দলকে দিয়েছে বাড়তি গভীরতা।
