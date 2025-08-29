বন্যার্তদের সহায়তায় বিশেষ ম্যাচ খেলবেন বাবর-ইউনিস-আফ্রিদিরা

বন্যার্তদের সহায়তায় বিশেষ ম্যাচ খেলবেন বাবর-ইউনিস-আফ্রিদিরা
আকস্মিক বন্যায় বিপর্যস্ত পাকিস্তানের জনজীবন। মৌসুমী ভারি বৃষ্টির প্রভাবে এ বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে খাইবার পাখতুনখোয়া ও পাঞ্জাব প্রদেশে। অনেকেই ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে গেছেন। বন্যার্ত এসব মানুষের সহায়তায তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়েছে একটি বিশেষ ক্রিকেট ম্যাচের।
খাইবার পাখতুনখোয়ার ক্রীড়া মহাপরিদপ্তর ও প্রাদেশিক সরকারের সহযোগিতায় এরইমধ্যে তারকাখচিত স্কোয়াড ঘোষণা করেছে পেশোয়ার জালমি। যেখানে পাকিস্তানের কিছু সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার অংশ নেবেন।
২২ সদস্যের এই দলে আছেন কিংবদন্তি সাবেক অধিনায়ক ও তারকা খেলোয়াড় শহিদ আফ্রিদি, ইউনিস খান, মোহাম্মদ হাফিজ, রশিদ লতিফ ও বাবর আজম। সাবেক গতিময় বোলার ওয়াকার ইউনিস, শোয়েব আখতার ও মোহাম্মদ ইরফানও থাকছেন, সঙ্গে অলরাউন্ডার আজহার মাহমুদ। স্পিন বিভাগের নেতৃত্ব দেবেন সাঈদ আজমল, আব্দুর রহমান ও জুলফিকার বাবর।
এই বিশেষ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল শনিবার (৩০ আগস্ট) পেশোয়ারের ইমরান খান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ম্যাচের মূল স্লোগান রাখা হয়েছে ‘খেল সে খিদমত’ (খেলার মাধ্যমে সেবা)। বহুল প্রতীক্ষিত এই ম্যাচে পেশোয়ার জালমি মুখোমুখি হবে লিজেন্ডস একাদশের।
ম্যাচ থেকে টিকিট বিক্রির সমস্ত অর্থ ব্যয় করা হবে খাইবার পাখতুনখোয়ার বন্যাদুর্গত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে।
পেশোয়ার জালমির চেয়ারম্যান ও মালিক জাভেদ আফ্রিদি এই উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ‘ক্রিকেট সবসময় পাকিস্তানে ঐক্যের প্রতীক হয়েছে। এই প্রদর্শনী ম্যাচের মাধ্যমে আমরা খেলাধুলার উন্মাদনাকে কাজে লাগিয়ে বন্যাদুর্গত ভাই-বোনদের পাশে দাঁড়াতে চাই। এটি শুধুমাত্র একটি ম্যাচ নয়, বরং তাদের দুর্দিনে পাশে দাঁড়ানোর আমাদের দায়িত্ব।’
প্রাদেশিক ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী সৈয়দ ফখর জাহান বলেন, ‘খেলাধুলা শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি সংহতি ও সেবারও প্রতীক। এই ম্যাচ বন্যাদুর্গতদের প্রতি আমাদের সহানুভূতির প্রতিফলন।’
দর্শকেরা শুধু মানসম্পন্ন ক্রিকেটই উপভোগ করবেন না, বরং প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবন ও সমাজ পুনর্গঠনে অবদান রাখবেন। আয়োজকরা আশা করছেন, এই প্রদর্শনী ম্যাচটি পেশোয়ারের ক্রীড়া ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।
