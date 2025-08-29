এশিয়া কাপের আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সভাপতির পদ ছাড়লেন বিনি!

এশিয়া কাপের আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সভাপতির পদ ছাড়লেন বিনি!
হঠাৎ করেই ভারতীয় ক্রিকেটে রদবদলের সূর। জানা গেছে, এশিয়া কাপের আগেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, বিসিসিআই সভাপতির পদে পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। ভারতের ‘দৈনিক জাগরণ’ এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বোর্ড সভাপতির পদ ছেড়েছেন রজার বিনি। নতুন বোর্ড সভাপতির নাম ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সভাপতির দায়িত্ব সামলাবেন বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজিব শুক্লা। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, বিসিসিআই কোনও ঘোষণা করেনি।
সৌরভ গাঙ্গুলির পর ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে বিসিসিআই সভাপতি হয়েছিলেন বিনি। ১৯ জুলাই তার বয়স ৭০ পেরিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সংবিধান অনুযায়ী, ৭০ বছরের পর কেউ প্রশাসনের কোনও পদে থাকতে পারবেন না। অর্থাৎ, তিন বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই পদ ছাড়তে হল বিনিকে।
রাজীবের বয়স ৬৫। তিনি ২০২০ সাল থেকে বোর্ডের সহ-সভাপতি। সেপ্টেম্বর মাসে বোর্ডের পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা। সেখানেই পরবর্তী সভাপতির নাম নিয়ে আলোচনা হবে। ততদিন বোর্ডের সব দায়িত্ব সামলাবেন রাজিব।
কয়েক দিন আগে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছিল, তিন বছরের মেয়াদ পূর্ণ করবেন বিনি। কারণ, ভারতের জাতীয় ক্রীড়া আইনে বলা হয়েছে- বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থায় প্রশাসক পদে ৭৫ বছর পর্যন্ত থাকা যাবে। যেহেতু বিশ্ব ক্রীড়া সংস্থায় বয়সের কোনও বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু বিসিসিআই স্বয়ংশাসিত সংস্থা। তাদের সংবিধান ৭০ বছরের পর আর কেউ দায়িত্বে থাকতে পারবেন না। সেই নিয়ম মেনেই সরতে হয়েছে বিনিকে।
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের লিগ্যাল টিম তাদের দেশের জাতীয় ক্রীড়া আইন খতিয়ে দেখছে। বোর্ডের এক আধিকারিক বলেন, ‘সবে বিল আইনে পরিণত হয়েছে। আমাদের পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখতে হবে। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আলোচন করাতে হবে। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।’
আইএইচএস/