প্রতিপক্ষ নয়, ভাল খেলা নিয়েই ভাবতে চান সিমন্স

প্রতিপক্ষ নয়, ভাল খেলা নিয়েই ভাবতে চান সিমন্স
বলা হচ্ছে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলায় ‘রিস্ক ফ্যাক্টর’ আছে। জিতলে লাভ হবে না তেমন। তবে হেরে গেলে ক্ষতি হবে অনেক। বাংলাদেশ শিবির তা নিয়ে কি ভাবছে?
হেড কোচ ফিল সিমন্সের কথা শুনে মনে হচ্ছে, তিনি সে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কি না? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সিমন্স বোঝানোর চেষ্টা করেন, বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কেউই দুর্বল দল নয়। ডাচরাও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে। আর তারাও গত দুটি ওয়ার্ল্ডকাপ খেলেছে।
তিনি বলেন, ‘তিনটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলছি আমরা। ন্যাশনাল নয়, তারা ইন্টারন্যাশনল দল। তারা (নেদারল্যান্ডস) আগের দুই বিশ্বকাপ খেলেছে। ভালো খেলেছে। বর্তমান বিশ্বে সবাই ভালো দল। ক্রিকেটে এভাবে কাউকে আন্ডাররেইট করতে পারবেন না। সবাই ভালো ক্রিকেট খেলছে। আমাদেরও ভালো ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যেতে হবে (যদি তাদের হারাতে চাই)।’
সিমন্সের অনুভব, সমালোচনা হতেই পারে। তার ভাষায়, ‘অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলেও তো ক্রিটিসিজম হবে। টেবিলের নিচের কোনো দলের কাছে হারলেও হবে। বাংলাদেশ হেড কোচ কিছুতেই নেদারল্যান্ডসকে ছোট ও দুর্বল দল মানতে নারাজ। এর মানে এই না তারা খারাপ দল।’
নির্দিষ্ট দিনের পারফরমেন্সটাকে বড় করে দেখতে চান টাইগার কোচ। তার উপলব্ধি, প্রতিপক্ষের চেয়ে ম্যাচ ডে’র পারফরমেন্সটা অনেক বড় তার কাছে। তাই মুখে এমন কথা, ‘নির্দিষ্ট দিনে ভালো না খেললে আমরা ক্রিটিসিজম পাওয়াটা ডিজার্ভ করি। যদি আমরা ভালো খেলি, তারপরও ডাচরা আমাদের হারিয়ে দেয় তখন (তারা প্রশংসা পাওয়াটা) ডিজার্ভ করে।’
সিমন্স মনে করেন, প্রতিপক্ষ দলের শক্তি, সামর্থ্য আর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা চিন্তা করার চেয়ে নিজেদের নিয়ে ভাবনাটা জরুরি। তার ব্যাখ্যা, ‘কার কাছে হারছি তা নিয়ে আমরা ভাবছি না। খেয়াল রাখতে হবে, যেন আমরা ভালোভাবে খেলতে পারি, যদি পারি তাহলে আমার মনে হয় আমরা জিতব।’
টাইগার হেড কোচ এর শেষ কথা, ‘সিরিজ জিততে হলে আমাদের ভালো খেলতে হবে। শীর্ষে থাকা দলের বিরুদ্ধে খেললেও আমাদের একটা ভালো স্ট্যান্ডার্ডে খেলতে হবে, সিরিজ জেতার জন্য। কাদের সাথে খেলছি তা ব্যাপার নয়, আমরা কিভাবে খেলছি এবং উন্নতি করছি সেটাই আমার কাছে জরুরি ব্যাপার।’
নেদারল্যান্ডসের সাথে সিরিজটিকে কিভাবে দেখেছেন? বাংলাদেশের জন্য কি চ্যালেঞ্জিং হবে? অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং হবে। তারা বিশ্বকাপেও ভালো করেছে। অনেক ভালো ক্রিকেট খেলেছে যেখানেই সুযোগ পেয়েছে। চ্যালেঞ্জিং হবে। আগে যেমনটা বললাম, আন্তর্জাতিক মঞ্চে কোনো দুর্বল দল নেই। আমাদের সেরা খেলাটাই খেলতে হবে।
এআরবি/আইএইচএস