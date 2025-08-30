রশিদ খানের ভাইয়ের মৃত্যুতে দোয়া করলো পাকিস্তান ক্রিকেট দল

রশিদ খানের ভাইয়ের মৃত্যুতে দোয়া করলো পাকিস্তান ক্রিকেট দল
ভ্রাতৃবিয়োগের শোকে গেল এক সপ্তাহে কেটেছে আফগানিস্তানের লেগস্পিনার রশিদ খানের। গত সপ্তাহে মারা গিয়েছিলেন তার বড় ভাই হাজি আবদুল হালিম শিনওয়ারি।
রশিদ খানের ভাইয়ের আত্মার শান্তি কামনায় গতকাল শুক্রবার দোয়া করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে, আরব আমিরাতের শারজায় ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি শেষে রশিদ খানের বড় ভাইয়ের স্মরণে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি-ফখর জামানরা।
এর আগে রশিদ খানের ভ্রাতৃবিয়োগের খবর অনেক আফগান ক্রিকেটার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ শেয়ার করেন।
Saddened to hear about the passing of Rashid Khan’s elder brother Haji Abdul Halim. An elder brother is like a father for the family.— Ibrahim Zadran (@IZadran18) August 25, 2025
Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un.
My heartfelt condolences to @rashidkhan_19 and his family. pic.twitter.com/69SIHucffo
ইব্রাহিম জাদরান লিখেছেন, ‘রশিদ খানের বড় ভাই হাজি আবদুল হালিমের মৃত্যুসংবাদে গভীরভাবে মর্মাহত। বড় ভাই পরিবারের কাছে পিতার মতো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। রশিদ খান ও তার পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল।’
Pakistan team offers condolences and prayers on the death of Rashid Khan's elder brother. #PakistanCricket #RashidKhan pic.twitter.com/gxwvXyYdnG— Ahtasham Riaz (@ahtashamriaz22) August 29, 2025
সাবেক আফগান অধিনায়ক আসগর আফগান শোক প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘গভীর দুঃখের সঙ্গে জানতে পারলাম, রশিদ খানের বড় ভাই হাজি আবদুল হালিম শিনওয়ারি ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তার পরিবারকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করুন। আমিন।’
শুক্রবার শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানকে ৩৯ রানে হারায় পাকিস্তান। এশিয়া কাপের প্রস্তুতির লক্ষ্যে এই সিরিজ খেলছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও আরব আমিরাত।
আগামী ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে এশিয়া কাপের ১৭তম আসর। আরব আমিরাতের দুটি ভেন্যু- শারজাহ ও দুবাইয়ে হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এই আসর।
এমএইচ/এমএস