শেন ওয়ার্ন স্টাইলে বোলিং বাবরের, ফেরালেন দুই কিংবদন্তিকে (ভিডিও)

শেন ওয়ার্ন স্টাইলে বোলিং বাবরের, ফেরালেন দুই কিংবদন্তিকে (ভিডিও)
পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া ও পাঞ্জাব প্রদেশের বন্যার্ত মানুষের জন্য তহবিল গঠনে আয়োজিত করা হয়েছিল একটি প্রদর্শনী ম্যাচ, যেখানে মুখোমুখি হয় পিএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজি পেশোয়ার জালমি ও লিজেন্ডস একাদশ।
গতকাল শনিবার ইমরান খান স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে লিজেন্ডস একাদশকে ৬ রানে হারায় পেশোয়ার। আগে ব্যাট করে ১৫ ওভারে ১৪৪ রান করে পেশোয়ার। লিজেন্ডস একাদশ করতে পারে ৬ উইকেটে ১৩৮ রান।
ইনজামামের সঙ্গে মাঠে নামছেন বাবর/ছবি: সংগৃহীত
পেশোয়ারের নেতৃত্ব দেন পাকিস্তানের এশিয়া কাপে জায়গা না পাওয়া বাবর আজম। অন্যদিকে লিজেন্ডস একাদশে খেলেন সাবেক কিংবদন্তি- ইউনিস খান, আজহার আলি, শোয়াইব আখতার, ইনজামাম উল হক, আজহার মাহমুদ, হুমায়ুন ফরহাত, সাইদ আজমলরা।
সব কিছু ছাপিয়ে এই ম্যাচে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে বাবরের প্রভাবশালী বোলার হয়ে ওঠার ব্যাপারটি। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি শেন ওয়ার্ন স্টাইলে বোলিং করে ২১ রান খরচায় ২ উইকেট শিকার করেন বাবর, ফেরান সাবেক তারকা ইউনিস খান ও আজহার আলিকে। যদিও তাদের আউট করে উদযাপন করেননি বাবর।
বোলিংয়ে দারুণ পারফর্ম করার পর ব্যাট হাতেও ঝলমলে একটি ইনিংস খেলেন বাবর। এদিন ব্যাট হাতে তিনি মুখোমুখি হন পাকিস্তানের সাবেক তারকা পেসার শোয়েব আখতারেরও।
Younis khan out bowling Babar Azam #babarazam#PeshawarZalmi pic.twitter.com/PKq84Z7a2b— Umar_multani (@umar_multani1) August 30, 2025
প্রথম ২০ বলে ৩৫ রান করে দ্রুত ছন্দে আসেন বাবর। এরপর স্পিনার সাঈদ আজমলকে এক ছক্কা মেরে ২২ বলে ৪১ রানে পৌঁছান। তবে আজমলের পরের বলেই ক্লিন বোল্ড হয়ে ফেরেন সাজঘরে। বড় শট খেলতে গিয়ে বল মিস করেন তিনি। আউট হয়ে হাসিমুখে মাঠ ছাড়েন বাবর।
বাবরকে একজন ভালো ব্যাটার হিসেবেই চেনেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। তবে তার বোলিংয়ের ইতিহাসও রয়েছে। ওয়ানডে ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বোলিং করার সুযোগ না পেলেও ফার্স্ট ক্লাসে ৭টি, লিস্ট এ ম্যাচে ১২টি এবং টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ৪টি উইকেট রয়েছে বাবরের। টেস্ট ক্রিকেটেও তার নামের পাশে রয়েছে দুটি উইকেট।
সব মিলিয়ে বাবরের অন্যরকম এক দক্ষতা দেখা গেল প্রদর্শনী ম্যাচে।
