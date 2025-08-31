বিসিবি নির্বাচনের কমিশন গঠন হবে সোমবার!
সফররত নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে বাংলাদেশের সিরিজ জেতা নিয়ে কারো মনে সংশয় নেই। থাকার কথাও নয়। ৩০ আগস্ট, শনিবার প্রথম ম্যাচ ৮ উইকেটে জিতে টাইগাররা সিরিজ বিজয়ের পথে অনেকদুর এগিয়েও গেছে। দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলেই এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ নিজেদের করে নিতে পারবে লিটন দাসের দল।
আগামীকাল ১ সেপ্টেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের তিন ম্যাচ সিরিজের সেই দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। যথারীতি সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে খেলা। কিন্তু সেই ম্যাচের আগে আরও একটি খবরের অপেক্ষা।
সব কিছু ঠিক থাকলে হয়ত আগামীকালের ম্যাচ শুরুর আগেই দেশের ক্রিকেট অনুরাগীরা তা জেনে যাবেন। আগামীকাল ১ সেপ্টেম্বর, সিলেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস ম্যাচ শুরুর ঠিক ৪ ঘণ্টা আগে সিলেটেই বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের সভা। পাঁচ তারকা হোটেল ‘গ্র্যান্ড সিলেটে’ বিসিবি পরিচালণা পর্ষদের সভা শুরু হবে দুপুর ২টায়।
বিসিবি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সোমবারের বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের সভাতেই আগামী নির্বাচন নিয়ে কথা হওয়ার জোর সম্ভাবনা আছে এবং সে আলোচনায় নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে।
বিসিবি পরিচালক পর্ষদের আগের দুটি সভার আলোচ্যসূচি ছিল অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এজেন্ডা ছিল অনেক। তবে সোমবারের বোর্ড সভার আলোচ্যসূচি নাকি খুব বেশি নয়।
জানা গেছে, বিসিবির আগামী নির্বাচন নিয়েই এ সভায় আলোচনা হবে। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনাই প্রাধান্য পাবে।
একটি দায়িত্বশীল সূত্রের খবর, ‘বিসিবি কর্মকর্তাদের বড় অংশ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনিক আর হককে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করার কথা ভাবছেন।’
বিসিবির সাবেক পরিচালক আহমেদ ইকবাল হাসানেরও নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে থাকার কথা শোনা যাচ্ছে। আগামীকাল সোমবারের বোর্ড মিটিংয়েই তা চুড়ান্ত হয়ে যাবে বলে জানা গেছে।
