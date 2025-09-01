নিশাঙ্কার দুর্দান্ত সেঞ্চুরি, জিম্বাবুয়েকে হোয়াইটওয়াশ শ্রীলঙ্কার

নিশাঙ্কার দুর্দান্ত সেঞ্চুরি, জিম্বাবুয়েকে হোয়াইটওয়াশ শ্রীলঙ্কার
২৭৭ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর করেও জিততে পারলো না জিম্বাবুয়ে। বরং, পাথুম নিশাঙ্কারস দুর্দান্ত সেঞ্চুরির ওপর ভর করে ৫ উইকেটে জয় তুলে নিলো শ্রীলঙ্কা। সে সঙ্গে ২ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে স্বাগতিক জিম্বাবুয়েকে হোয়াইটওয়াশ করলো লঙ্কানরা।
জিম্বাবুয়ের ছুঁড়ে দেওয়া ২৭৮ রানের বিশাল চ্যালেঞ্জ তাড়া করতে নেমে ৪৯.৩ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় শ্রীলঙ্কা। দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি উপহার দেন লঙ্কান ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কা। আবার মিডল অর্ডারে অধিনায়ক চারিথ আশালঙ্কা যোগ্য সহযোগিতা করেন নিশাঙ্কাকে। দুই ম্যাচের সিরিজ শ্রীলঙ্কা জিতে নিলো ২-০ ব্যবধানে।
২৭৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে পাথুম নিশাঙ্কা ও নুয়ানিদু ফার্নান্দো ৪৮ রানের জুটি গড়ে শুরু করেছিলেন। ১৪ রান করে নুয়ানিন্দু ফার্নান্দো আউট হয়ে যান। এরপর কুশল মেন্ডিস ৫ রান করে আউট হন। সাদিরা সামারাবিক্রমা এবং পাথুম নিশঙ্কা মিলে ৭৮ রানের জুটি গড়েন। ৪৬ বলে ৩১ রানে আউট হন সামারাবিক্রমা।
এরপর ৯০ রানের জুটি গড়েন পাথুম নিশাঙ্কা এবং চারিথ আশালঙ্কা। দলীয় ২৩৬ রানের মাথায় আউট হন পাথুম নিশাঙ্কা। ১৩৬ বলে তিনি ১২২ রান করে আউট হন নিশাঙ্কা। ১৬টি বাউন্ডারিতে তিনি এই ইনিংস সাজান, যেখানে কোনো ছক্কার মার ছিল না।
৬১ বলে ৭১ রান করে আউট হন চারিথ আশালঙ্কা। ১৯ রানে অপরাজিত ছিলেন জানিথ লিয়ানাগে। ৫ রানে অপরাজিত ছিলেন কামিন্দু মেন্ডিস। জিম্বাবুয়ের রিচার্ড এনগারাবা ও ব্রাড ইভান্স ২টি করে উইকেট নেন। ১ উইকেট নেন আরনেস্ট মাসুকু।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৭৭ রান করে জিম্বাবুয়ে। বেন কারান করেন সর্বোচ্চ ৭৯ রান। ৫৯ রানে অপরাজিত থাকেন সিকান্দার রাজা। ৩৬ রান করেন ক্লাইভ মাদান্দে।
আইএইচএস/এসএএইচ