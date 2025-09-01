  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২২ এএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

 

ক্রিকেট
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস, দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ত্রিদেশীয় সিরিজ
আরব আমিরাত-আফগানিস্তান
সরাসরি, রাত ৯টা
এ স্পোর্টস, টি স্পোর্টস (বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস ম্যাচের পর)

সিপিএল
ত্রিনবাগো-সেন্ট কিটস
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

হকি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া
সরাসরি, দুপুর ২টা
টেন ১, সনি লিভ

মালয়েশিয়া-তাইপে
সরাসরি, বিকেল ৪টা
সনি স্পোর্টস ১

চীন-জাপান
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
সনি স্পোর্টস ১

ভারত-কাজাখস্তান
সরাসরি, রাত ৮টা
সনি স্পোর্টস ১

টেনিস

ইউএস ওপেন, শেষ ষোলো
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

আইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।