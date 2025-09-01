টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
ক্রিকেট
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস, দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ত্রিদেশীয় সিরিজ
আরব আমিরাত-আফগানিস্তান
সরাসরি, রাত ৯টা
এ স্পোর্টস, টি স্পোর্টস (বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস ম্যাচের পর)
সিপিএল
ত্রিনবাগো-সেন্ট কিটস
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
হকি
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া
সরাসরি, দুপুর ২টা
টেন ১, সনি লিভ
মালয়েশিয়া-তাইপে
সরাসরি, বিকেল ৪টা
সনি স্পোর্টস ১
চীন-জাপান
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
সনি স্পোর্টস ১
ভারত-কাজাখস্তান
সরাসরি, রাত ৮টা
সনি স্পোর্টস ১
টেনিস
ইউএস ওপেন, শেষ ষোলো
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
আইএইচএস/এমএস