আজই সিরিজ নিশ্চিত করতে পারবে বাংলাদেশ?
প্রত্যাশিতভাবেই প্রথম ম্যাচটিতে নেদারল্যান্ডসকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ দল। ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং- সব বিভাগেই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে টাইগাররা। বিশেষ করে দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার তাসকিন আহমেদ এবং লিটন দাস। বাংলাদেশকে জয়ের পথ দেখিয়েছেন এ দু’জন।
তাসকিন আহমেদ বল হাতে নেন ৪ উইকেট। যার ফলে নেদারল্যান্ডস ১৩৬ রানে আটকে যেতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে ব্যাট হাতে দলের জয়ে নেতৃত্ব দেন লিটন দাস। অপরাজিত ৫৪ রান করে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান তিনি দলকে।
আশাব্যঞ্জক দিক ছিল, দীর্ঘদিন পর দলে ফিরে আসা সাইফ হাসানের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। বল হাতে নিয়েছিলেন ২ উইকেট। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ১৯ বলে ৩৬ রান করে অপরাজিত ছিলেন তিনি।
সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ মুখোমুখি এই দুই দল। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৬টায় খেলতে নামবে তারা। প্রথম ম্যাচের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে আজই সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলতে পারবে লিটন দাসের দল। পারবে কি টাইগাররা?
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে এই সিরিজটিকে মনে করা হচ্ছে এশিয়া কাপের প্রস্তুতি হিসেবে। এই সিরিজের আগে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান উড। তার প্রো ভ্যালোসিটি ব্যাট দিয়েই বেশ কিছুদিন ধরে অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। যার প্রয়োগও ঘটেছে ডাচদের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে।
প্রথম ম্যাচে জয়ের ফলে এগিয়ে থাকার আত্মবিশ্বাস সঙ্গী করে আজ সিরিজ নিশ্চিত করতে নামবে বাংলাদেশ। যদিও অতীত থেকে পাওয়া সুখস্মৃতিতে তৃপ্তি খুঁজতে চাইলেন না সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। ম্যাচের আগেরদিন তিনি বলেন, ‘যেদিন চলে গেছে সেটা আর ফিরে আসবে না। সেটা নিয়ে লাফালাফি করার কিছু নেই। হেরে গেলেও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমাদের আবেগ অনেক দিন থাকে, এখন শিখতে হবে কখন আবেগ ধরে রাখতে হবে এবং কখন ছেড়ে দিতে হবে। এবার পরের ম্যাচে যেন ভালো খেলি, সেখানে মনোযোগ দিতে হবে।’
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এসে সন্তুষ্টির জায়গা নেই বলে দাবি সালাউদ্দিনের। তিনি বলেন, ‘আমাদের কাজের জায়গায় সন্তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই। প্রতিদিনই উন্নতি করতে হয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অনেক কঠিন। চ্যালেঞ্জ সব সময় আসতেই থাকে।’
রোববার ১৬ সদস্যের দলে একাদশের বাইরে থাকা পাঁচজনের মধ্যে চারজনকে নিয়ে প্রস্তুতি সারেন কোচিং প্যানেলের সদস্যরা। অনুশীলন করা কাউকে কি দেখা যাবে পরের ম্যাচে? এটা টিম ম্যানেজমেন্টের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার উল্লেখ করে সালাউদ্দিন বললেন, ‘এখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জায়গা নেই। এটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। জেতার জন্য যে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার, আমরা সেটাই নেওয়ার চেষ্টা করব।’
আইএইচএস/এমএস