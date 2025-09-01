সিপিএলে ব্যাট হাতে সাকিব ঝড়েও জিততে পারলো না অ্যান্টিগা

সিপিএলে ব্যাট হাতে সাকিব ঝড়েও জিততে পারলো না অ্যান্টিগা
ব্যাট হাতে সর্বশেষ কবে এতটা বিধ্বংসী হয়ে উঠেছিলেন সাকিব আল হাসান, সেটা একটা গবেষণার বিষয়। মূলত বেশি কিছুদিন ধরে ভালো করলে সেটা করছিলেন বল হাতেই। ব্যাট হাতেও টুকটাক ছিলেন।
এবার ব্যাট হাতেই বিধ্বংসী রূপে ধরা দিলেন সাকিব। সিপিএলে সেন্ট লুসিয়াকিংসের বিপক্ষে মাত্র ২৬ বলে খেললেন ৬১ রানের দুর্ধর্ষ এক ইনিংস। ২৩৪.৬১ স্ট্রাইক রেটে খেলা এই ইনিংসে ৫টি করে বাউন্ডারি ও ছক্কার মার মেরেছেন সাকিব।
সাকিব আল হাসানের বিধ্বংসী ইনিংসের পরও জিততে পারলো না তার দল অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্স। সেন্ট লুসিয়ার কাছে তারা হেরে গেছে ৬ উইকেটের ব্যবধানে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অ্যান্টিগা ৪ উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ২০৪ রান। জবাবে ১৭.৫ ওভারে (১৩ বল হাতে রেখে) ৪ উইকেট হারিয়েই জয় তুলে নেয় সেন্ট লুসিয়া।
সেন্ট লুসিয়ার গ্রস আইলেটে ড্যারেন স্যামি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে অ্যান্টিগা। শুরু থেকেই ঝোড়ো ইনিংস খেলে তারা। আমির জাঙ্গু এবং জুয়েল অ্যান্ড্রু মিলে গড়েন ৫১ রানের জুটি। ২০ বলে ২৫ রান করে আউট হন জুয়েল অ্যান্ড্রু। করিম ঘোর শূন্য রানে আউট হয়ে যান।
তবে, আমির জাঙ্গু ও সাকিব আল হাসান মিলে ৯১ রানের বড় জুটি গড়ে তোলেন। ৪৩ বলে ৫৬ রান করে আউট হন আমির জাঙ্গু। ২৬ বলে ৬১ রান করেন সাকিব আল হাসান। শেষ দিকে ১৭ বলে ৩৮ রানে ফ্যাবিয়েন অ্যালেন ও ১১ রানে অপরাজিত থাকেন ওডেন স্মিথ। অ্যান্টিগা সংগ্রহ করে ২০৪ রানের বিশাল স্কোর। তাবরিজ শামসি নেন ৩ উইকেট।
জবাব দিতে নেমে সাকিবের চেয়েও বেশি ঝড় তোলেন নিউজিল্যান্ডের ব্যাটার টিম সেইফার্ট। ৫৩ বলে তিনি ১২৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। ১০ বাউন্ডারি ও ৯টি ছক্কার মার মারেন সেইফার্ট। মূলতঃ তার ব্যাটেই হেরে যায় সাকিব আল হাসানরা। সেইফার্ট ছাড়া টিম ডেভিড ২৩ রান করেন। ১৩ বল বাকি থাকতেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সেন্ট লুসিয়া।
সাকিব আল হাসান ২ ওভার বল করে ৩২ রান দিয়ে কোনো উইকেট পায়নি। ১টি করে উইকেট নেন জাইডেন সিলস, সালমান ইরশাদ, উসমান মির ও ওডেন স্মিথ।
