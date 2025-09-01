টি-২০ সিলেটে, ওয়ানডে মিরপুরে: অক্টোবরে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ!

টি-২০ সিলেটে, ওয়ানডে মিরপুরে: অক্টোবরে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ!
আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচি (এফটিপি) অনুযায়ী আগামী অক্টোবরেই বাংলাদেশ সফরে আসার কথা রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের। কত তারিখে তারা আসবেন, ম্যাচ কত তারিখ থেকে শুরু হবে, সে দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি এখনও। তবে মোটামুটি একটা খসড়া দাঁড়িয়েছে যে, তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি ও তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ১৫ অক্টোবর ঢাকায় পা রাখবেন শাই হোপ ও রস্টোন চেজরা।
১৭ দিনের এই সফর শেষ করে তারা দেশে ফিরবেন ২ নভেম্বর। বিসিবি সূত্র জানিয়েছে, সিলেটে আজকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ সূচি চূড়ান্ত হবে। তবে প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সিরিজটি শুরু হবে টি-টোয়েন্টি দিয়ে।
বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সিলেটে টি-টোয়েন্টি, ওয়ানডে মিরপুরে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখে লিটন-তাসকিনদের সব টি-টোয়েন্টি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। পঞ্চাশ ওভারের সংস্করণের তিনটি ম্যাচ হবে ঢাকার শের-ই বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।
আয়ারল্যান্ড সিরিজও সামনে
ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ শেষে আবারও ব্যস্ত সূচি অপেক্ষা করছে টাইগারদের সামনে। ৭ নভেম্বর পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে ঢাকায় আসার কথা রয়েছে আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট দলের। আইরিশদের বিপক্ষে তিন সংস্করণেই সিরিজ খেলার কথা লিটন দাসদের।
আইএইচএস/জিকেএস