প্রকাশিত: ০৫:৪৮ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টস জিতে নেদারল্যান্ডসকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ

প্রথম ম্যাচেই সিরিজের ভাগ্য অনেকটা নির্ধারণ করে ফেলেছিল বাংলাদেশ। নেদারল্যান্ডসের করা ১৩৬ রানের জবাবে বাংলাদেশ জয় তুলে নেয় ১৩.৩ ওভারে, ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে।

আজ সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে যদি দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথম ম্যাচের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে, তাহলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলবে লিটন দাসরা। সে লক্ষ্যে এরই মধ্যে নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক স্কট অ্যাডওয়ার্ডসের সঙ্গে টস করে ফেললেন অধিনায়ক লিটন দাস।

প্রথম ম্যাচের মত টস জিতলেন বাংলাদেশ অধিনায়কই এবং অনেকটা অবধারিতভাবেই টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানালেন নেদারল্যান্ডস অধিনায়ককে। নিজেরা বেছে নিলেন ফিল্ডিং করাকে।

বাংলাদেশ দলে একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। পেসার শরিফুল ইসলামের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন আরেক পেসার তানজিম হাসান সাকিব। নেদারল্যান্ডসও একটি পরিবর্তন এনেছে একাদশে। টিম প্রিঙ্গলের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন সিকান্দার জুলফিকার।

বাংলাদেশ একাদশ

তানজিদ তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলি অনিক, শেখ মেহেদী, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, নাসুম আহমেদ ও তানজিম সাকিব।

নেদারল্যান্ডস একাদশ

ম্যাকওয়েল ও’দাউদ, ভিক্রমজিৎ সিং, অনিল তেজা নিদামানুরু, স্কট অ্যাডওয়ার্ডস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শারিজ আহমদ, নোয়াহ ক্রোয়েস, সিকান্দার জুলফিকার, কাইল ক্লেইন, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকেরেন ও দানিয়েল দোরাম।

